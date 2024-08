Pepillo Origel es amigo de Silvia Pinal “por conveniencia”, según Ivan Cochegrus

Hace unos días se dio a conocer que se había creado la fundación Silvia Pinal, y que el productor Ivan Cochegrus había dado su apoyo. El periodista Juan José Origel llamó “metiche” a Cochegrus en su programa Con permiso. Buscamos al productor y nos dijo: “La fundación surgió por iniciativa de sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, por la labor altruista que ha realizado su mamá desde hace muchos años. Quieren seguir con su trabajo, ayudando a más de 100 pioneros del cine, teatro, televisión y radio con ayudas mensuales y despensas”.

“No puedo participar en dicha fundación debido a que soy presidente de la fundación cultural La llorona, pero he estado guiándolas sobre los trámites. Silvia Pinal es la fundadora, Pasquel es la presidenta y la Guzmán la tesorera”.

18 JUL. ALE GUZMÁN, SYLVIA PASQUEL Y COCHEGRUS CREARON LA FUNDACIÓN SILVIA PINAL / Instagram: @laguzmanmx

Iván Cochegrus le responde a Pepillo Origel por la fundación Silvia Pinal

Juan José te llamó “viejo metiche”: “Qué tristeza que se exprese de esa manera de las personas de la tercera edad. Él representa esa edad. Yo lo respeto. Qué mal que se exprese de mí como si fuera un ‘viejo’. Él me dobla la edad. Él mismo se autocritica. Se está ofendiendo y, al mismo tiempo, a las personas de la tercera edad, a quienes yo respeto mucho”.

Dice que no acudirá a dicha fundación y te llama ‘bu3y’: “Qué mal, hablar con esas palabras, cuando dice que es un señor con clase y educación. Yo siempre le tendré respeto”.

“Platiqué con mis abogados. Son semanas de ataques del señor Origel. Tengo registrado mi nombre real, artístico e imagen en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Voy a denunciarlo e iniciar una querella contra él”.

Uso de los derechos de su imagen de Iván Cochegrus y su nombre artístico / Cortesía

“No se me hace justo que en su programa se dé a la tarea de atacarme. De utilizar mis imágenes y mi nombre sin autorización. No le voy a permitir un ataque más. Como él es muy bueno para ganar demandas (ríe), veremos qué pasa”.

“Pepillo sufre algunos problemas de demencia. En 2001 le realicé a la señora Pinal un homenaje en el que él cortó el listón. De un tiempo para acá, me ha agarrado tirria, odio y no entiendo por qué”.

2001 EN EL HOMENAJE A SILVIA PINAL EN EL HOTEL EL CANO, PEPILLO CORTÓ EL LISTÓN AL LADO DE COCHEGRUS Y HASTA LO ABRAZÓ / TVNotas

“Para Silvia, él era una persona muy querida. Muchas de las amistades que tuvo eran ‘amistades de conveniencia’. Él es una de ellas. Para él era muy fácil que la señora le fuera a inaugurar un restaurante o que fuera madrina de sus eventos. Él se manejaba en una élite en la que era amigo de ella. En los últimos 8 años no lo he visto en la casa. No la visita. No le manda flores. No va al hospital. Los verdaderos amigos hemos estado en la alegría y en la enfermedad”.

“Si él ha tenido diferencias con los hijos de Silvia es porque lo han escuchado hablar mal de ellos en su programa. No ha sido leal con la familia. Un verdadero amigo, como él se dice, debería estar con la señora Pinal”.

“Ni soy bu3y, ni soy viejo. Ahora sí se pasó. Prefiero que haga una disculpa pública, pero que se la mande pedir un juez”, concluyó.

