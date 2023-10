Peso Pluma defiende a Nicki Nicole de ataques en redes por supuestamente compararlo con un perro

El 11 de octubre, Nicki Nicole se hizo tendencia en Twitter por haber negado romance con Peso Pluma y según internautas, hasta lo habría comparado con un perro.

La cantante argentina Nicki Nicole fue cuestionada sobre su romance con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. La intérprete dijo respecto a que se les veía juntos y que le preguntaran constantemente sobre ello:

“No, no me molesta, pero, o sea, imagínate si vos todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, no. Estoy hablando que…es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso. A eso me refiero. Vamos juntos para todos lados. Nos vamos conociendo”, declaró Nicki en el programa de radio.

Además, dejó claro que solo son amigos por lo que muchos internautas criticaron a Nicki Nicole por compararlo con un perro, una bolsa y de paso mandarlo a la friendzone.

“Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. Somos amigos está todo piola. No hay leyes ni nada”, dijo la intérprete argentina que ha sido vista ultimamente con Peso Pluma.

También Nicole aclaró en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que no quiso ofender a nadie: “Gente, no saquen todo de contexto. Solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir. Jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

No obstante, esta aclaración no fue suficiente para evitar la ola de críticas en redes sociales por supuestamente “pelusear” al cantante y, según internautas, compararlo con un perro.

Tras la ola de memes y comentarios, Nicki Nicole compartió en su cuenta de Twitter una aclaración a sus declaraciones:

Peso Pluma defiende a Nicki Nicole

Tras las críticas y comentarios en redes sociales a la argentina, Peso Pluma salió a defender a Nicki Nicole y la forma como dijo que es alguien a quien quiere.

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, expresó Peso Pluma en su cuenta de X (antes Twitter).