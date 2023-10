Nicki Nicole responde a las críticas por “romperle el corazón” a Peso Pluma: “Me puse nerviosa”

En los últimos meses, Nicki Nicole y Peso Pluma han dado mucho de qué hablar por su presunto romance, pues han aparecido juntos en diversas ocasiones. La más reciente fue en los Latin Billboard 2023, ahí ambos bajaron del escenario agarrados de la mano.

Los dos coantantes han mostrado tener una buena química frente a las cámaras. Sin embargo, la reggaetonera afirmó hace poco que eran amigos e incluso mencionó que salir constantemente con su colega era parecido a pasear mucho “con un perro”.

Aunque después rectificó y dijo que no estaba comparando al intérprete de corridos tumbados con un animal. Como era de esperarse, esta aclaración no fue suficiente para evitar la ola de críticas en redes sociales por “menospreciar” al cantante.

Cabe destacar que esta polémica llega después de que Peso Pluma confirmara ante el mundo que sí tenía novia. Pese a no revelar su identidad, muchos consideraron que se refería a Nicki.

Hace poco, Peso Pluma dijo que sí tenía novia / Instagram: @nicki.nicole

A raíz de todos los señalamientos por “romperle el corazón” al cantante, la intérprete de Dispara aseguró que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y todo se derivó por su “nerviosismo”. Sin embargo, ofreció una disculpa a todos aquellos que se pudieron sentir ofendidos por su respuesta.

“Gente, no saquen todo de contexto. Solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir. Jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”. Nicki Nicole en X (Twitter)

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado ante las declaraciones de Nicki Nicole. Si bien, había surgido el rumor de que el cantante dejó de seguir a su presunta novia en redes sociales, esto fue desmentido.

Así fue como Nicki Nicole respondió a las críticas / Redes sociales

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre Peso Pluma?

En una entrevista reciente, Nicki Nicole dijo que no le molestaban los constantes cuestionamientos sobre Peso Pluma: “No, no me molesta (que me pregunten), pero o sea, imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal”, expresó.

Al ver que había “comparado” al cantante con un perro, rectificó: “No estoy diciendo que seas un perro Hassan (risas). Es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘¿qué onda?’”

Y agregó: “Nos estamos conociendo. Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. Somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada”.

