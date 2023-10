Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y lo compara con un perro; ¡Directo a la friendzone!

Recientemente Nicki Nicole fue cuestionada por su relación con Peso Pluma y si le molestaban las preguntas del tema. Relajada, la cantante argentina confesó que pese a que han sido vistos tomados de la mano, la única verdad es que son amigos.

Pero si eso ya comenzaba a sonar mal para el cantante de corridos tumbados, todo empeoró cuando Nicki comparó la situación de dejarse ver repetidamente con él a salir mucho con un perro.

“No, no me molesta (que me pregunten), pero o sea imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal”, dijo.

Al darse cuenta de sus palabras, Nicki rectificó: “No estoy diciendo que seas un perro Hassan (risas). Es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘¿qué onda?’”.

Las declaraciones de Nicki Nicole sorprenden porque durante la entrega de los MTV VMAs 2023 a mediados de septiembre, Peso Pluma reveló su situación sentimental confirmando que tenía novia, pero no dijo su identidad.

Sin embargo, su confesión se dio en medio de los rumores de romance con Nicki gracias a que se en días anteriores se dejaron ver juntos en repetidas ocasiones, algunas veces tomados de la mano.

Así han sido captados / TikTok

Para rematar, Nicki comentó: “Nos estamos conociendo. Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. Somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada”, reconociendo también que es muy difícil conocer a alguien en medio de tanta exposición.

Nicki Nicole es criticada por sus palabras sobre Peso Pluma

Por esta entrevista, Nicki Nicole ha recibido críticas en redes sociales porque los internautas expresaron que no les gustó la forma en la que se refirió a Peso Pluma.

“Peso Pluma diciendo que tiene novia y esta comparándolo con un perro y (diciendo) que son amigos”, “Peso Pluma merece más”, “ustedes no saben pero sentí horrible. Cuando das todo y te friendzonean”, “se acabó mi novela”, “no entiendo por qué la hace tan larga”, “¿cómo que salir con un perro?”, “ahí no es Hassan (verdadero nombre de Peso Pluma)”, fueron algunos comentarios.