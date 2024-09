Piden que Alfredo Adame no esté en ‘La casa de los famosos all stars’ tras polémica de Adrián Marcelo

Este martes de TVNotas te contamos que Alfredo Adame ya firmó con Telemundo para ser parte de ‘La casa de los famosos All stars’ en donde la televisora planea juntar a los participantes más polémicos de las cuatro temporadas.

El actor fue uno de los participantes más controversiales en la cuarta temporada del reality de Telemundo porque tuvo fuertes enfrentamientos con Lupillo Rivera y Cristina Porta.

En ese tenor, Adame nos dijo que le pediría a Telemundo que no incluyeran a la española en la temporada especial: “Ojalá se vaya al infi3rno y se qu3m3 en leña verde. No la quiero ver. Es mala persona. Yo le pediría a Telemundo que no la lleven”, aunque también dijo que está dispuesto a reconciliarse con Laura Bozzo, con quien también tuvo problemas fuera del reality y se volverán a encontrar pues la peruana ya firmó también con Telemundo.

Comparan en redes a Adame con Adrián Marcelo en La casa de los famosos

Sin embargo, ahora que Adrián Marcelo decidió abandonar la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ de Televisa, los internautas comenzaron a recordar los ataques de Adame contra Cristina Porta en LCDLF 4 de Telemundo, comparando a Alfredo con Adrián y tachando a ambos de misóginos.

Los televidentes expresaron en redes sociales que ahora que Adame está confirmado para la edición All stars del reality, sería considerado como “injusto” que Cristina Porta no pudiera ser parte del proyecto si es que la televisora la llama, simplemente porque Adame así lo solicita o porque no puede tener un espacio seguro para desarrollar su trabajo.

Estos fueron algunos de los comentarios en redes:

“Ya que México se ha puesto las pilas con el tal Adrián Marcelo, a ver si todo EEUU y PR se las pone con el otro misógino de Adame. Echarlo una vez fue épico, pero ¿imagináis dos? El acoso no cesa”,

“Que Cristina Porta no participase en La Casa de los Famosos All Stars porque estará el carcamal no me parecería justo. Es como cuando en un trabajo te tratan mal y te tienes que ir tú. Es darle una victoria al verdugo”,

“Hipócritas los que apoyaron a Cristina en LCDLF4 contra Adame y andan ahora apoyando a el misógino de AM. Hipócritas. Y viceversa, los que ahora apoyan a Gala y no apoyaron a Cristina Porta”,

“Gala para mí es la copia de Cristina, mi opinión: mujeres fuertes y dignas de admiración”,

“Sé que muchos no me darán la razón porque os puede el orgullo y el hate. ¿Pero y si gracias a la lucha de Cristina (fue) un precedente por los insultos racistas y misóginos que sufrió? Ella afuera demostró no querer sentarse al lado de su acosad×r Adame. Siempre lo expuso, las quejas y críticas fueron muchísimas... Si te callas no ayudas”.

Ya que Mexico se ha puesto las pilas con el tal Adrián Marcelo, a ver si todo EEUU y PR se las pone con el otro misógino de Adame.

Respecto al comportamiento de Adrián Marcelo, Adame confesó a TVNotas que le gustaría que se fuera del reality y finalmente así sucedió: “El tontito de Adrián ojalá se vaya a la mie.... Que chin... a su madre. Conmigo se metió hace algunos años en su programa de Monterrey diciendo que era un cretino arrogante, soberbio, un actorcillo de quinta. Él y el pen... de Kike Mayagoitia dijeron lo mismo. Yo digo que ellos dos son unos pobres estúpidos que no valen un clavo”.

Por su parte, Cristina también comentó acerca de lo que se está viviendo en LCDLFMX y dejó un mensaje en sus redes sociales:

“NO A LA MISOGINIA. No a la misoginia en televisión. No al machaque psicológico a las personas por sus problemas familiares/mentales. No existe el humor negro cuando se trata del MALTRATO a las mujeres que causa tantas muertes. Aplaudo a México. #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDFMX”.

