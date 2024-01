¿Poliamor o adulterio? Sobrino de María Félix tiene novia y novio y se divierten los tres

Alfredo Félix, a quien recientemente vimos en las series La lotería del crimen, en la segunda temporada, y en Dra. Lucía, de TV Azteca, actualmente radica en Roma, Italia, donde trabaja en el circo Atmosphere. Platicamos con el sobrino de María Félix, “la Doña” sobre esta faceta. Además, nos reveló que mantiene una relación de tres.

Alfredo Félix “Vine a vivir un tiempo a Europa. Estuve un mes en París. Ahora aquí en Roma, trabajando en el circo Atmosphere. Es el primer circo sin animales en este país. Es un espectáculo como el Cirque du Soleil”.

“Bailo y aprendo acrobacias, contorsiones, cuerda floja y trapecio. Ha sido una experiencia muy padre. Yo, en México, antes trabajaba en un circo cuando tenía 17 años. Ahí hacía pirámides humanas. Hice muchos amigos de circo y vine a visitarlos a Europa. Y me ofrecieron trabajar aquí. Debutamos el 23 de diciembre y vamos a estar hasta el 18 de febrero. Ya veremos qué pasa”. Alfredo Félix

Mira: Jorge Losa revela que desea tener un trío pero ¿Ferka está de acuerdo?

Además, recién lo vimos besándose con un hombre y una mujer en redes sociales: “Ellos son novios. Pero no hay problema. Nos compartimos los tres (risas). También son artistas de circo. Dejamos que fluya. El amor es universal. Aquí nos amamos todos. Viene en la sangre (risas)”.

Sobre su orientación sexual, nos dijo: “Yo siempre he sido bisexual. Para mí el amor no tiene sexo y ni límites. Estamos en una época en la que ya no es un escándalo ser gay o bisexual. La gente tiene un respeto hacia las preferencias sexuales de las personas”.

Sobrino de María Félix es poliamoroso / Cortesía del artista

Nos contó que su familia siempre lo ha apoyado: “Mis papás están encantados. Nunca he tenido ningún problema respecto a mi sexualidad. Están orgullosos de mí y todo lo que estoy haciendo. Tengo esa bendición y siempre están conmigo”.

Sobre qué diría su famosa tía, María Félix, “la Doña”, si todavía viviera, respondió: “Ella decía: ‘lo que la gente haga de la cintura para abajo es muy su problema’. Ahora que ando por acá veo que también es famosa. En París hay varias fotografías de ella en los negocios, porque vivió aquí e hizo la película French cancan (1954). En Italia hizo Mesalina (1951). La gente me dice: '¡guau! Tú eres sobrino de la mexicana”, finalizó.

Lee: La casa de los famosos: Los nuevos confirmados del reality de Telemundo ¡Hay sorpresas!

¿Poliamor o adulterio?

Aunque ambos involucran relaciones románticas o sexuales con más de una persona, pueden ser considerados tabú. Las diferencias radican en que el poliamor es una práctica consensuada, mientras que el adulterio no. El poliamor se basa en la honestidad y la comunicacion, mientras que el adulterio suele ser un engaño.

El poliamor puede ser una forma de expresión de la identidad sexual o de género, mientras que el adulterio suele ser una violación de los compromisos de una relación.

El adulterio a lo largo de la historia ha sido considerado una ofensa moral y legal, y ha sido castigado de diversas maneras, incluyendo la pena de muerte, la prisión, la pérdida de los derechos civiles, o el divorcio.

Sobrino de María Félix es poliamoroso / Cortesía del artista

Código de Hammurabi, Mesopotamia, siglo XVIII a. C. La mujer adúltera debía ser ahogada en un río.

Ley del Talión, 1771 a. C. El adulterio debía ser castigado con la muerte de ambos cónyuges.

Ley de Moisés, siglo II a. C. La mujer adúltera debía ser apedreada hasta la muerte.

Código de Justiniano, Imperio Romano, siglo Vl d. C. El adulterio debía ser castigado con la pena de muerte o prisión.

En México. En 1872 el Código Penal Federal lo consideraba un delito castigado con prisión de hasta dos años. En el Código Penal Federal de 1931 era un delito castigado con prisión de hasta dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años. En 1991 el Código Penal Federal redujo la pena por adulterio a prisión de hasta un año y en 2011 el adulterio es derogado del Código Penal Federal.

Ve: Conductora de Vivalavi finge desmayo en pleno programa y en redes la tunden

Sobrino de María Félix es poliamoroso / Cortesía del artista

En la actualidad, en la mayoría de los países, el adulterio no es un delito.

Por su parte el poliamor ha sido regulado de diferentes formas a lo largo del tiempo:

En la antigua Grecia los hombres podían tener tantas esposas como pudieran mantener.

En la antigua Roma el poliamor era permitido solo para los hombres de clase alta.

En la Edad Media fue prohibido por ley en la mayoría de las culturas europeas.

En la actualidad hay un creciente movimiento a favor de su legalización. Los defensores del poliamor argumentan que es una forma válida de relación, y que las personas deberían tener el derecho de elegir cómo organizar sus relaciones.

Es legal en Dinamarca, España, Francia, Alemania, y algunos estados de Estados Unidos.

En México, el poliamor no está reconocido legalmente. Sin embargo, en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que no es un delito. Determinó que es una forma válida de expresión de la identidad sexual o de género.

También estableció que las personas que participan en relaciones poliamorosas tienen los mismos derechos que las personas en relaciones monógamas. Por ejemplo, los poliamorosos tienen derecho a la pensión alimenticia, a la herencia, y a la guarda y custodia de los hijos.