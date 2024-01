Jorge Losa revela que desea tener un trío pero ¿Ferka está de acuerdo?

La relación de Jorge Losa y Ferka va viento en popa tras salir del reality show La casa de los famosos. Recordemos que fue en agosto del 2023, que la pareja confirmó su relación.

Hace unos meses la pareja informó que ya viven juntos y que en futuro quisieran tener un bebé juntos. Sin embargo, por el momento están disfrutando de su amor tanto que Jorge Losa, sin ningún tapujo, confesó que desea cumplir una fantasía a lado de Ferka.

El actor confesó en algunas entrevistas que una de sus fantasías íntimas era tener un trío, en cual sin duda está considerada su actual pareja.

Jorge Losa

“Últimamente me ha dado por hacer un trío; no me puedo ir de esta vida sin haber probado ese placer”.