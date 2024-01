Poncho de Nigris aconseja a Wendy Guevara tras la agresión que sufrió Paolita Suárez

El pasado miércoles 10 de enero, Paolita Suárez tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a múltiples lesiones en cuerpo y rostro. Estas heridas habrían sido consecuencia supuestamente de la fuerte golpiza que ella asegura le propinó su ahora exnovio, José de Jesús.

Aunque la influencer ya salió de la clínica este viernes 12 de enero, el incidente le provocó una inflamación en un ojo, fractura de tabique y varios moretones en el cuerpo. Afortunadamente, se descartó que tuviera que operarse para no perder la visibilidad del ojo afectado.

Lo ocurrido ha generado mucha indignación en redes sociales y diversas celebridades del espectáculo no han dudado en hablar del tema. Tal es el caso del polémico presentador Poncho de Nigris.

Recordemos que en La casa de los famosos México, Poncho fue compañero de Wendy Guevara, quien también formó parte del grupo “las Perdidas” con Paolita. En dicho reality, se volvieron grandes confidentes y se integraron al icónico team Infierno.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara estuvieron en La casa de los famosos México / Twitter: @madspinkis

Durante una reciente transmisión en vivo para redes sociales, el también exparticipante de MasterChef Celebrity le aconsejó a Guevara y al resto sus amigas que no anduvieran con personas tóxicas.

“Yo le dije a Wendy y le mandé un mensaje y le dije a Wendy y con todo cariño se lo digo y se lo dije. Le mandé un mensaje y le dije: ‘Wendy he estado viendo lo que está pasando con Kimberly, contigo, con Paola déjense de ma… y déjense de andar con pen…”. Poncho de Nigris

A palabras de Poncho, la influencer y sus compañeras deben rodearse con gente que “les ayude a crecer porque se agarran a vatos que luego los andan manteniendo y luego esto es lo que pasa”.

Poncho de Nigris reitera su apoyo a Wendy y Paola

Si bien dejó en claro que la presunta agresión en contra de Paola no era su “asunto”, Poncho se solidarizó con la influencer y manifestó que siempre podrá contar con su ayuda.

“Estamos con todo el apoyo para Wendy. Yo le hablé a Wendy para Paola y le dije lo que necesiten, si necesitan un tirón de lana del hospital. No sé, si andan cortas en lana, pues me avisan. A Wendy le está yendo muy bien, pero yo le dije: ‘Lo que necesite’. Si necesita algún contacto, pues también”, indicó.

Para finalizar, reiteró que las Perdidas deben de ser más cuidadosas al momento de escoger pareja, pues hay hombres que solo buscan “aprovecharse” de ellas: “Necesitan ponerse al tiro y agarrarse ya a alguien bien que las valore. Al final, esos vatos les van a querer robar nada más” concluyó.

Poncho de Nigris asegura que Las perdidas suelen estar con personas malas / Instagram: @ponchodenigris

Wendy Guevara confirma que la mayoría del team infierno se solidarizó con Paola

Durante una transmisión en vivo para redes sociales, Wendy Guevara mencionó que cuatro de sus compañeros, integrantes del team Infierno le ofrecieron ayuda económica para Paola Suárez.

“Nico, Emilio y Poncho (se comunicaron). También Apio me mandó un mensaje y me dijo que le pasara la tarjeta de Paola para depositarle. También Emilio, Nicola y Poncho. De verdad, ellos cuatro, bien lindos, me hablaron”, señaló.

Wendy nos comenta que Nicola, Emilio, Poncho y Apio le mandaron mensaje para mandarle dinero para apoyar a Paola. pic.twitter.com/6odl2szrRi — La Wendy (@LaWendyGuevara) January 12, 2024

