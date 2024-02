Poncho de Nigris ¿distanciado de su esposa, Marcela Mistral, por culpa de Wendy Guevara?

Desde hace varias semanas, se ha especulado que Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral, están lidiando con una crisis matrimonial que los está llevando al borde de una separación definitiva.

Los rumores se vieron reforzados después de que el exparticipante de La casa de los famosos México compartiera un video en redes sociales en el cual llama “t0xic4” a la madre de sus hijos.

En las imágenes del momento, se puede ver al actor abrazando cariñosamente a su esposa, mientras los dos miran hacia la cámara. Poco después de eso, suena un audio que dice: “Y recuerden, amigos, Dios les da las más t0xicas a sus mejores guerreros”.

Los internautas no pudieron evitar notar la incomodidad en el rostro de la influencer, quien se mantuvo algo seria durante el resto del videoclip.

Recordemos que la polémica comenzó luego de la discusión que Poncho y su madre, Leticia Guajardo, protagonizaron en una transmisión en vivo para redes sociales. Durante la discusión, la mamá de la celebridad aseguró que su hijo se había alejado de ella por culpa de los “embrujos” de su esposa.

Diversos usuarios han reprobado la actitud de la señora Guajardo y hasta han señalado que Marcela no debería aguantar los constantes reproches de su suegra, quien en reiteradas ocasiones la ha acusado de agredirla.

No obstante, en la edición de este martes en TVNotas, te dimos a conocer que este acalorado encontronazo podría ser parte de una estrategia para que ambos moneticen más en redes sociales.

Poncho de Nigris “culpa” a Wendy Guevara de los presuntos problemas con su esposa

Fiel a su personalidad, Poncho de Nigris demostró que las especulaciones sobre su vida matrimonial no le interesan y hasta bromeó del asunto diciendo que “la verdadera culpable” de sus problemas con Marcela es Wendy Guevara.

A través de un video para redes sociales, el actor mencionó que se había “enamorado” de su compañera en La casa de los famosos México y ya hasta contempla dejar a su familia por ella.

“Posiblemente, termine mi matrimonio por culpa de Wendy Guevara. Wendy Guevara está robándose mi corazón y posiblemente deje a mi familia por Wendy, lo estoy analizando” Poncho de Nigris

Incluso señaló que Mistral ya lo “odia” y no lo soporta” por sus crecientes sentimientos hacia la Perdida: “Se ve así como que Marcela me odia y ya no me soporta, es porque Wendy se metió entre nosotros”, dijo.

Si bien la gran mayoría de los internautas tomaron con humor su broma, hubo algunos que lo criticaron por no darle seriedad al tema y hasta recalcaron que su esposa, probablemente, ya está harta de los constantes reproches de su mamá.

