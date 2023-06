Poncho de Nigris revela por qué prefirió irse a La Casa de los Famosos y fallar en MasterChef Celebrity

El próximo domingo 4 de junio arranca La Casa de los Famosos México por Las Estrellas.

A días del estreno de La Casa de los Famosos México, se dio a conocer que Poncho de Nigris será el quinto participante del reality junto con Emilio Osorio, Raquel Bigorra, Wendy Guevara y Paul Stanley.

El resto de participantes aún no han sido confirmados oficialmente, sin embargo, el anuncio de Poncho de Nigris llamó la atención debido a que el influencer se encontraba participando en MasterChef Celebrity.

El pasado domingo, Poncho de Nigris se convirtió en el tercer eliminado del reality, tras presentar un fallido platillo con huevo que no convenció a los jueces y lo llevó a salir del reality de TV Azteca.

Ahora el influencer y empresario reveló a los medios que falló a propósito en MasterChef para poder formar parte de La Casa de los Famosos México.

Poncho de Nigris volverá a ser parte de un reality en el que las estrategias son lo más importante / Instagram: @ponchodenigris

“No pues fue una estrategia que hice, tuve que estar allá unos programas, pero ya les hice un huevo a la sal, para poder salir porque en la cocina soy bueno, pero no como esto”.

Poncho de Nigris confiesa que prefirió irse a La Casa de los Famosos en vez de quedarse en TV Azteca.

El influencer está convencido que lo suyo no es la cocina y tras su experiencia en Big Brother, cree que esta podría ser su oportunidad para ganar.

Poncho de Nigris será uno de los participantes del nuevo proyecto en Televisa: La Casa de los Famosos México / Instagram: @ponchodenigres / Twitter: @lacasadlfmexico

“Yo nací en Big Brother, ahora La Casa de los Famosos, creo que tengo posibilidades de ganar, porque sería mi tercer encierro, la tercera es la vencida y creo que en esto es en lo que me puedo desenvolver mejor”.

Sin embargo, Galilea Montijo, quien se encontraba en la conferencia que anunció su participación lo interrumpió para decirle: “Pero di la verdad Poncho con cuatro hijos y que te pagan más acá, es la neta hija cualquiera lo haría”.

Poncho de Nigris se despide de MasterChef en medio de las lágrimas de ‘Cositas’, quien sintió culpa por su salida. / Instagram: @masterchefmx

A lo que Poncho de Nigris confirmó que en efecto cuando recibió la invitación no lo dudo ni un segundo pues confía en la producción de Televisa.

“Obviamente, me invitaron a otras casas de los famosos, que hacían en otro lado, yo no quería aceptar, pero cuando me dijeron que lo iba hacer Televisa, Televisa le va echar todas las ganas, va echar toda la carne al asador, va ser el reality del año y yo dije de aquí soy y con este triunfo me retiro”, comentó.