Poncho de Nigris y Sergio Mayer tienen una acalorada pelea, ¿Team infierno en problemas?

La pelea entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer podría ser el fin de la alianza que tenían desde hace algunas semanas.

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y desde hace algunos días Poncho de Nigris y Sergio Mayer confesaron que ya tenían armada una estrategia para permanecer más tiempo dentro del reality.

Sin embargo, esto podría cambiar ya que la convivencia 24/7, ya habría sacado a flote algunos roces entre los integrantes y en esta ocasión fue entre Sergio y Poncho.

La noche de este martes 20 de junio a través de redes sociales se dio a conocer la fuerte pelea que tuvieron los integrantes del cuarto infierno y ambos hasta llegaron a decir palabras altisonantes.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris admitieron que era divertido conocer la personalidad de cada habitante de la casa / Twitter: @tutiasandra

Al parecer todo comenzó cuando Poncho de Nigris le sugirió a Sergio Mayer que sus hijas necesitaban a un hombre para sentirse protegidas, lo que hizo que Mayer estallara en contra de su compañero.

“Yo tengo dos hijas, a ver no te equivoques, yo no quiero que mis hijas busquen un hombre que las proteja, yo quiero que mis hijas sean ver… y que sean ching… no quiero que un hombre las proteja y les resuelva. Yo a mis hijas les estoy enseñando que sean independientes. Tú dijiste (refiriéndose a Poncho) que para ella se sienta protegida por un cabr…”, dijo Mayer.

Tras lo dicho por Sergio rápidamente De Nigris respondió: “Yo sí quiero que se encuentre un hombre que la proteja a mí hija, cuando esté indefensa”.

A la discusión también intervino Wendy Guevara, ya que sintió que las cosas entre sus compañeros se estaban poniendo tensas: “Hay mujeres que sí lo piensan así. A mí en lo personal, yo habló por mí no por las demás mujeres, yo también soy verg… yo sola. Al final a sus hijas les va valer verg… lo que ustedes piensen”.

Finalmente, quien calmó las aguas fue Apio Quijano, ya que aseguró que las únicas que tienen el derecho de elegir esta situación son las mujeres.

“En conclusión hay mujeres de todo tipo y es valido y si una quiere sentirse protegida por un hombre o si ella quiere proteger o si ella quiere ser independiente o no. Es abierto porque lo importante aquí es que la mujer tenga el derecho, los derechos de elegir lo que ella quiere, no lo que la sociedad les impone”, mencionó.