Poncho Vera, Gloria Aura y el elenco de ‘Toc, toc’ celebran su primer año de esta temporada en teatro

La actual temporada de la obra Toc, toc ha sido todo un éxito. Ya cumplió un año, y para conmemorarlo su elenco realizó una comida de celebración en una cervecería al sur de la CDMX. Ahí se dieron cita Poncho Vera, Armando Hernández, Gloria Aura, Héctor Trejo ´Bully´, Leonardo Bono, Alicia Paola, Ceci Arias, Omar Medina y Majo Gutiérrez, entre otros.

MÉXICO, CDMX; 22 DE MARZO 2024.- CONVIVIO DEL ELENCO DE LA OBRA TOC TOC EN EL TEATRO COYOACAN. FOTOS: FRANCISCO MANCERA / FRANCISCO MANCERA/TVNOTAS

Al respecto Poncho Vera nos dijo: “Es una obra en la que me siento encantado. Ya había tenido otras temporadas muy exitosas y sabíamos que ésta no sería la excepción. Generalmente tenemos teatro lleno. La gente no para de reír a lo largo de todo lo que dura la puesta”.

Mientras que Gloria Aura nos comentó: “Ha sido padrísimo el ambiente que se ha formado. Por eso ahora que es este aniversario no dudamos en venir a celebrar fuera del teatro. Nos hemos hecho extraordinarios amigos y eso se ve en esta convivencia alejada de los escenarios. Deseamos cumplir muchos más años en cartelera”.

Armando Hernández afirmó: “Es de las puestas en las que más me ha divertido estar, además de que ha sido todo un reto interpretar al personaje que hago, Camilo, porque dice una gran cantidad de operaciones matemáticas dentro de la trama. Se necesita mucha concentración y eso es muy rico para un actor”.

La obra, se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural San Ángel. / Luis Pérez

¿Cuándo son las funciones y horarios de Toc Toc?

´Toc Toc´ se presenta los viernes y sábados a las 6 y 8 de la noche, y los domingos a las 5 de la tarde y 7 de la noche en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel. Los boletos están disponibles en taquilla y en Ticketmaster. Los precios de los boletos van de los 855 pesos a los 1,121 pesos. La página de Cartelera teatral anuncia 20% de descuento en algunas entradas.

El Centro Cultural San Ángel está en Av. Revolución esq. Fco. I. Madero, Col. San Ángel, CP 01000, Álvaro Obregón, Ciudad de México.