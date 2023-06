¿Por traición? Televisa dejaría sin invitados a Yordi Rosado por veto de la empresa, según Chisme No Like

El conductor confirmó su llegada a Imagen Televisión la semana pasada.

Para Yordi Rosado, las últimas semanas han sido de muchos cambios laborales. Sin embargo, pareciera que la situación comienza a ponerse color de hormiga al haberse ido a la competencia como conductor de un nuevo programa de concursos que está por estrenarse.

La semana pasada Imagen Televisión anunció la incorporación de Yordi a la empresa, situación que la llamó la atención debido a que tan sólo unas semanas antes, el famoso fue despedido de Miembros al aire, de Univisión debido al poco compromiso que se decía que tenía con el programa, por sus constantes faltas para atender otros proyectos.

Situación que la televisora de San Ángel supuestamente no dejó pasar y ha optado por castigarlo, según lo comentado por Javier Ceriani en su programa Chisme No Like, quien en la trasmisión de este 14 de junio lo dio a conocer a su audiencia.

“Yordi Rosado cometió un grave error que le va a costar su YouTube… Televisa lo acaba de vetar… El conductor está vetado por haberse ido a hacer un programa a Grupo Imagen”, informó el conductor.

Explicó que el supuesto veto vendría acompañado de una limitación de las celebridades que forman parte de la empresa para poder asistir al canal de YouTube de Yordi, de tal forma que quizá, en algún momento, se quede sin invitados.

El conductor confirmó su llegada a Imagen Televisión la semana pasada / Instagram: @yordirosadooficial



Hasta ahora esta información no está confirmada, pues ninguna de las partes ha hablado al respecto.