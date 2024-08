Potro estaba “incrédulo” ante su salida de La casa de los famosos México, revela Maryfer Centeno

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha estado llena de dramas, encontronazos y, sobretodo, sorpresas. Un ejemplo de lo último fue la salida de Luis ‘Potro’ Caballero.

Este hecho causó mucha tensión entre el team ‘Tierra’, pues sus integrantes creían tener al público de su lado. Ver que el equipo ‘Mar’ regresaba completo, hizo que se replantearan la estrategia.

Por un lado, Ricardo Peralta le aconsejó a su equipo que dejaran de hablar mal del otro cuarto y se enfocaran en mostrarse “positivos” ante la audiencia. En tanto, Adrián Marcelo decidió disculparse con Arath por el encontronazo que tuvieron, argumentando que los sentimientos lo “dominaron” y prometiendo que, de ahora en adelante, jugaría limpio.

Luis ‘Potro’ Caballero eliminado de La casa de los famosos México / Instagram: @lacasadelosfamososmx

Luis ‘Potro’ Caballero estaba conmocionado por su salida

Además de los concursantes, el mismo ‘Potro’ se mostró sumamente conmocionado por su expulsión del reality. De acuerdo con la grafóloga Maryfer Centeno, el lenguaje corporal del influencer denotaba mucha incredulidad.

“El rostro de Potro... No se lo esperaba. El rostro de sorpresa es el que dura menos tiempo, pero aquí no solamente era sorpresa. Era incredulidad”. Maryfer Centeno

En palabras de la experta, el creador de contenido intentó mantener la calma en todo momento, pese a la evidente incomodidad que sentía al saber que era el tercer eliminado de la casa.

“Ahora, quiero que veas cómo al final trata de sonreír, de mantenerse en control, de mantener su personaje”, indicó.

Asimismo, admitió que también para ella fue una sorpresa ver que él era el eliminado: “Yo hubiera pensado que iba a salir Agustín o Sian. El Potro pensé que tenía más posibilidades de quedarse, pero tal vez sus seguidores se confiaron”, expresó.

Para finalizar, manifestó que este suceso representaba un “gran triunfo” para ‘Mar’, a pesar de la falta de sanción para Adrián Marcelo, quien ha estado en el ojo del huracán por ciertos comentarios que ha hecho en contra de Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre.

¿Qué dijo Luis ‘Potro’ Caballero tras su eliminación?

Luis “Potro” Caballero se sinceró en una reciente entrevista con el programa ‘Hoy’ tras su inesperada eliminación del reality y dijo que, pese a la sorpresa inicial, ahora está tranquilo y se enfocará en disfrutar el tiempo con su familia.

“Claro que me sorprendió. Dentro de mi quiniela mental, yo pensé que iba a ser Mario Bezares o Sabine. Estoy contento con lo que pasó y voy a disfrutar, la verdad. Ya aquí afuera me pondré al corriente de lo que pasó y por qué la gente igual y no me rescató. A lo mejor no fue suficiente. Se acabó la ansiedad de estar pensando en estrategias, pensando por dónde atacar dentro de La casa”, señaló.

