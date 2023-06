Presentan El Mago, obra que protagonizará Lucero Mijares

La obra ´El Mago´ se estrena el 30 de junio, la cual el primer fin de semana se agotó; sin embargo, permanecerá 16 semanas en cartelera.

Faltan 29 días para que se estrene el gran musical del productor teatral Juan Torres, El Mago, y hoy se presentó oficialmente al director de la obra, Ricardo Díaz, así como a todo el elenco que se encuentra encabezado por Lucero Mijares y María del Sol.

En una conferencia realizada en un cine al sur de la CDMX, se anunció que el personaje de El Mago será encarnado por el actor Eugenio Montessoro, quien tiene una amplia trayectoria en teatro y televisión.

Al respecto, Eugenio comentó “yo ya hice este personaje en la puesta que produjo don Manolo Fábregas en los 90’s, y la de este 2023 es una versión muy bonita, con más soul, funk, con una música padrísima, estoy muy contento de formar parte de este proyecto”.

Eugenio será el primer ‘Mago’, ya que para este rol se ha decidido que a lo largo de la temporada habrá varios actores invitados.

Así fue la conferencia de prensa de El Mago / Francisco Mancera

Por otro lado, Lucero Mijares fue acompañada al teatro por su madre, Lucero; sin embargo, ella decidió no estar durante la presentación para no desviar la atención de la prensa.

No obstante, su hija agradeció el apoyo de sus padres en este proyecto, “me siento muy orgullosa de ellos y ellos de mí, me han dado todo su apoyo. Espero que la gente venga a ver este proyecto que estamos haciendo con tanto cariño. Me siento muy afortunada de ser parte de él, yo visualicé mucho este momento”

Juan Torres aseguró “con esta obra cumplo 25 años de trayectoria / Francisco Mancera

Durante la presentación se exhibió un video en el que se mostró a sus padres deseándole suerte, así como familiares de todo el elenco felicitándolos por esta puesta.

´El Mago´ será encarnado por el actor Eugenio Montessoro. / Francisco Mancera

Asimismo, María del Sol fue muy emotiva al recordar que de diciembre del 2020 a noviembre de 2022, perdió a su mamá, la primera actriz, Josefina Echánove, a su hermana, la periodista Peggy Echanove, y a su hermano, el actor, Alonso Echanove”.

Faltan 29 días para que se estrene el gran musical. / Francisco Mancera

“Regreso a los escenarios teatrales tras 13 años que hice Hairspray con una chica como Lucero Mijares, que es maravillosa como ser humano y sumamente talentosa, y tras una etapa de pérdidas muy dolorosa, prácticamente toda mi familia ya no está, pero Dios me ha ayudado a consolarme y fortalecerme porque si no, no estaría aquí. No he tomado terapia, Dios es quien me ha sostenido”, dijo.

La gente va a quedar encantada con ´El mago´". / Francisco Mancera

Por su parte, el productor Juan Torres aseguró: “con esta obra cumplo 25 años de trayectoria y es la más cara que he hecho en mi carrera, comenzó siendo una puesta de gran formato, pero jamás dimensioné lo impresionante que está quedando. La gente va a quedar encantada con El Mago”.