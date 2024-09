Productora de ‘Hoy’ rompe el silencio acerca de su presunto romance con Agustín Fernández

La productora Andy Rodríguez aclara las especulaciones sobre un presunto romance con Agustín Fernández, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’. Este rumor surgió luego de que en un canal de YouTube hablaran al respecto.

Tras su salida, Agustín, quien no se ganó el cariño del público, apareció en el programa ‘Hoy’ con menos de dos minutos. Mucho se dijo que esto habría ocurrido porque Fernández se expresó mal del programa durante su participación en ‘La casa’. Esto decepcionó a la productora de ‘Hoy’, quien nos dijo, en exclusiva:

Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue”. Andrea Rodíguez

Checa: ¿Quién ganará la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’? Mhoni Vidente lo predice

Agustín adquirió fama en Guerreros / IG @agus.fernandez

¿Andrea Rodríguez y Agustín Fernández tuvieron un romance?

En ‘Dulce y picosito’ un reportero insinuó que el supuesto veto podría deberse a un romance entre Andrea y Agustín. “Según ella y Agustín estuvieron saliendo, no lo sabía y ahora que ella hizo esas declaraciones, el grupo de fans de Agustín comenzó a escribirme y a varios periodistas que porque no contaban que habían tenido un romance”, comentó, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Ante la polémica, la productora recientemente se pronunció y estalló diciendo que no tuvo ningún romance con el argentino: “Yo con Agustín no me he echado ni un café, ni uno afuera de mi oficina, no tengo ninguna relación con él, ni de amistad ni de nada, simplemente él ha trabajado para mí y no tengo nada absolutamente”, indicó.

Mira: Paola Rojas reaparece en televisión tras su inesperada salida de Televisa

Y agregó que le molestan mucho los rumores porque no es algo que quiera enseñarle a sus hijas: “Que me enseñen una fotografía, que me enseñen un tweet, que me enseñen algo y que me lo diga alguien de frente, y sí me molesta porque la verdad tengo muchos años cuidando mi prestigio, cuando lo que hago para que mis hijas tengan esta parte de lo que ha hecho su mamá para que alguien venga a inventar algo que es mentira”.

Andrea Rodríguez tuvo un romance con un argentino que también se llamaba Agustín

Cabe aclarar que la relación que Andrea Rodríguez tuvo hace unos años, no se trata de Agustín Fernández de origen argentino, sino con el exacadémico Agustín Argüello también originario de Argentina con quien duró 4 años y medio.

El amor entre ellos se acabó y Agustín comenzó un romance con Olivia Collins hace ya casi 10 años. Actualmente Agustín formó una familia en España donde está interpretando a Simba en la obra de teatro ‘El rey León’.

Puedes ver: LCDLFMX: Paul Stanley también se reencontró con Paola Durante tras emotivo momento con Mario Bezares, VIDEO