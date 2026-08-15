¿Qué fue de Mafe Walker? Así luce hoy tras volverse viral por ¡hablar con extraterrestres! Reaparece por sismos

Mafe Walker volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de publicar un video tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia. La colombiana, que se hizo viral en 2022 por sus frases sobre “lenguaje galáctico” y comunicación extraterrestre, generó una ola de críticas por el contenido de su mensaje. Pero, ¿qué ha sido de su carrera desde que el meme le dio fama mundial? Aquí un repaso completo de su trayectoria, sus proyectos recientes y la polémica que hoy la tiene en boca de todos.

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¿Quién es Mafe Walker y cómo se hizo viral?

Mafe Walker saltó a la fama en 2022 tras una aparición en Venga la Alegría, donde asegura tener la capacidad de comunicarse con extraterrestres mediante lo que ella llama “lenguaje galáctico”.

Su ya famosa frase “te amo, me amo”, junto a los sonidos con los que dice contactar otras dimensiones, se replicó de inmediato en redes sociales y se convirtió en uno de los memes más comentados de ese año.

Lejos de desaparecer tras el fenómeno viral, la colombiana siguió produciendo contenido relacionado con espiritualidad, energías y los llamados códigos galácticos, además de abrirse camino en la televisión y la actuación.

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¿En qué proyectos ha participado Mafe Walker tras hacerse famosa?

Uno de los proyectos más relevantes de Mafe Walker fue su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en 2024, donde volvió a captar la atención por su forma de hablar y sus afirmaciones sobre seres de otras dimensiones. Fue la decimocuarta eliminada del reality.

Ese mismo año apareció en la producción de Netflix Secuestro del vuelo 601, interpretándose a sí misma en el episodio “Odisea aeroespacial”, donde un periodista le pide hablar sobre el destino de los pasajeros del avión secuestrado.

En agosto de 2025, Mafe Walker fue captada en Cartagena junto al cantante colombo-italiano Markiller, de nombre real Marcos Alexandro Di Nunzio Sierra, lo que disparó rumores de un posible romance entre ambos tras contenido que él mismo compartió en redes.

¿Qué predicciones y mensajes ha compartido Mafe Walker recientemente?

Mafe Walker ha continuado publicando contenido sobre códigos galácticos, frecuencias y comunicación con otras dimensiones, además de asegurar que puede transmitir ciertas habilidades o activar códigos en otras personas.

En 2026 retomó el uso de herramientas digitales para crear imágenes y videos generados o modificados con tecnología, representando presuntos viajes y conexiones interdimensionales, acompañados de frases como “No hay tiempo, todo es instantáneo”.

También en junio de 2026 reaccionó a las elecciones presidenciales de Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella, a quien dirigió un mensaje cargado de referencias a energías, conexiones telepáticas y activación de códigos.

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¿Por qué el nuevo video de Mafe Walker generó tantas críticas?

Este lunes, tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, Mafe Walker publicó un video en Instagram donde, visiblemente acelerada, lanzó una serie de frases inconexas sobre naves, códigos y telepatía.

Mafe Walker “Las naves, los códigos, telepatía. Colombia, me amo, te amo. Confederaciones galácticas. Sigan activando el corazón de la tierra. Sigan haciendo el salto cuántico. Colombia representa el Sol. Colombia, eso amores. Colombia, me amo, te amo. Somos cnfederaciones. Aquí desde la Tierra están llegando”

El clip provocó una ola de reacciones negativas entre los usuarios, quienes consideraron que el contenido resultaba fuera de lugar ante la preocupación que se vive en el país por el sismo.



“Completamente desubicada con una situación tan terrible”

"¿Le podemos denunciar la cuenta?

A pesar de la controversia, Mafe Walker continúa enfocada en su rol como creadora de contenido de espiritualidad alternativa, sin distanciarse del concepto que la hizo viral hace más de tres años, y que hoy la mantiene entre realities, actuación, redes sociales y nuevas polémicas.