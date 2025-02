Querida actriz revela que su bebé requiere nueva cirugía; está en terapia intensiva tras negligencia médica

El pasado fin de semana, la actriz Sara Camacho vivió momentos de terror luego de que informó que su hija tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras descubrir que había broncoaspirado una nuez que comió una semana antes.

La joven explicó que su hija comió una nuez mientras veía su celular. Sin embargo, empezó a llorar y toser. En el momento en que se calmó, se dio cuenta de que tenía un silbido y la llevó a urgencias.

Hija de Sara Camacho fue trasladada a terapia intensiva

La famosa señaló que los médicos no dieron un diagnóstico correcto. Incluso, le comentaron que tenía un problema de los bronquios. Sin embargo, se dieron cuenta de que no hubo mejoría y llamaron a un neumólogo que encontró los restos de la nuez en el pulmón de la pequeña.

La pequeña tuvo que ingresar a terapia intensiva tras la primera cirugía que le hicieron. No obstante, sus signos vitales se descontrolaron. Después, ingresó a una nueva cirugía para aspirar el resto de nuez.

Ahora, Camacho reveló que requiere de una tercera cirugía. Esto porque que le encontraron reflujo a la bebé, lo que podría ser el causante de que broncoaspirara la nuez.

¿Qué dijo la actriz Sara Camacho de la nueva cirugía de su bebé?

Tras la segunda cirugía, Sara reapareció en sus redes sociales y señaló que su pequeña salió “victoriosa” de la intervención a la que fue sometida.

“Necesitaban ver que en el pulmón no tuviera restos de cacahuate, bendito Dios, ya no había rastro alguno de objetos extraños”, dijo Camacho.

“Al parecer tiene el esófago muy abierto y eso amerita una tercera intervención quirúrgica, para poder cerrar esto y permitir que sus pulmones sanen, ya que tiene ese reflujo y el reflujo hace unas microaspiraciones hacia los bronquios y se inflaman”. Sara Camacho

La actriz puntualizó que su hija sufre reflujo desde que nació. No obstante, consideró que se le había quitado, pero no fue así.

“Una cosa derivó a otra… Fue una coincidencia que hubiera pasado lo de la nuez y una cosa derivó a otra, ya que un niño con reflujo puede tener problemas graves en su vida adulta”, añadió.

Sara Camacho señala que su hija sufrió negligencia médica

Finalmente, Camacho compartió que, más adelante, dará detalles de la terrible experiencia que vivió ella y su hija. Aseguró que la menor sufrió negligencia médica, ya que ignoraron lo que les explicó sobre la nuez.

“Los primeros días estaba muy alerta, ahorita ya me cuesta concentrarme y dirigir mi atención a algo, estoy pensando muchas cosas, en los siguientes pasos y eso me estresa… Les voy a contar en un video qué fue lo que pasó con mi hija, específicamente, cómo fue que broncoaspiró ese pedazo de nuez” Sara Camacho

“Cuando ella broncoaspiró eso, yo a la hora estaba en urgencias, pero no porque ella estuviera tosiendo, ustedes tienen que estar bien abusados. Yo escuché un silbido y me la llevé a urgencias, y en urgencias me mandaron a mi casa. Hubo negligencia de parte de urgencias”, concluyó.

Sara Camacho es conocida principalmente por su participación en ‘La rosa de Guadalupe’, programa que cambiará su horario, ‘Como dice el dicho’ y ‘ Los súper Pérez’.