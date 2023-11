¿Quién es la máscara?: Un famoso habría salido furioso del reality

¿Quién es la máscara? Es uno de los realities más exitosos de Televisa, tan es así que recientemente se estrenó una nueva temporada en Las Estrellas.

Hasta ahora van algunos famosos de los que se ha descubierto su identidad y el más reciente fue Coque Muñiz, quien estaba detrás de ‘Balero’.

Aunque su presentación transcurrió con normalidad ante las cámaras, Gustavo Adolfo Infante indicó que al parecer el famoso salió muy enojado por el trato que le dieron.

“Están diciendo que lo trataron muy mal, la producción, que lo trataron de la fregada al Coque”, dijo el conductor a través de su programa de YouTube.

Y es que aunque es frecuente que los artistas hagan una llamada ‘gira de medios’ en donde son entrevistados sobre su participación en el programa, esto no sucedió en el caso del reconocido cantante.

Así lo explicó Gustavo en su programa: “Lo maltrataron, que tan es así que ya no quiso participar en los programas después, que dijo ‘que se vayan al demonio’, me contaron”.

A opinión del titular del programa De primera mano, el cantante no debió aceptar el proyecto: “(Coque) es una estrella, yo no sé por qué aceptó estar en ese programa metido en una botarga, eso es para los que empiezan, no cuando tienes 45 años de carrera y que has vivido muy bien de cantar”.

Además, Coque no ha publicado nada sobre su participación en el reality más visto de México en este momento, aunque tampoco se ha pronunciado respecto a lo que menciona Gustavo Adolfo.