Rafael Nieves habló sobre su conexión con Daniela Parra: “Siempre está con la mejor disposición”

Entrevistamos en exclusiva a Rafa Nieves (35 años). Nos contó lo bien que se ha acoplado con su compañera, Daniela Parra (25), en Las estrellas bailan en Hoy.

“Al principio, a Daniela le costó más trabajo adaptarse que a mí. Pero ya hicimos un buen equipo. Agarramos confianza y hay química”, dijo.

“Hemos ensayado hasta que la coreografía sale perfecta. Somos muy aguerridos, a pesar de que en la primera semana nos pusieron en penúltimo lugar. Eso nos ayudó a exigirnos más. Gracias a Dios, ya tuvimos un primer lugar el 17 de octubre”, agregó.

El actor nos compartió los consejos que le dio a Daniela para mejorar sus movimientos e interpretar el baile.Aclaró que la clave ha sido que no hay ego entre los dos.

“Le dije que bailar era como actuar. Que cualquier ritmo que nos tocara teníamos que gozarlo. Que debíamos interpretar con cada movimiento y disfrutar como si estuviéramos en una fiesta bailando. Optamos por dejar los nervios atrás, tal y como nos dijeron los maestros y jurados”.

“Un punto clave que nos ha funcionado es que nos llevamos bien. Hay compañeros que no se llevan. Afortunadamente, nosotros sí hicimos clic. Somos de sangre muy liviana. No hay egos entre los dos. No hay rivalidades. Al contrario, hay un trabajo en equipo muy bonito que se refleja en el escenario”.

Rafael nos contó cómo recibió Daniela las flores que le mandó su papá, Héctor Parra, en pleno show. Resaltó que, a pesar de las circunstancias, ella ha mantenido siempre una buena actitud.

Daniela Parra recibe apoyo de su papá desde la cárcel en Las estrellas bailan en Hoy / YouTube

“Se veía muy emocionada. Ese tipo de detalles son súper padres. Es motivación pura. Son apapachos para el alma”.

“No he notado bajoneada a Daniela en los ensayos. Siempre llega con la mejor actitud, con muy buena energía. Admiro que, a pesar de los problemas por los que está pasando con su papá, siempre está con la mejor disposición”.

Y destacó cuáles son las debilidades de ambos. “Recordar los pasos. Porque con uno que salga mal, el resto de la coreografía se estropea”. “Daniela es una guerrera. Tengo fe que con ella voy a llegar a la final”, concluyó.

Esta y otras entrevistas las encontrarás en tu revista TVNotas de esta semana. Búscala impresa o digital.