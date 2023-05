Raúl Araiza, en su mejor momento: “tengo trabajo, el amor de mis hijas y la paz que me da mi novia”

El conductor, de 57 años, contagia su buena vibra en Hoy, Miembros al aire, y próximamente en Échame la mano, Compayito

Definitivamente, una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana es Raúl ‘El Negrito Araiza', de 57 años, quien no para de trabajar, a la vez que se encuentra muy bien físicamente y rodeado del gran amor de sus hijas Camila y Roberta, y su de novia Katalina García, de 41, de quien está profundamente enamorado; y en exclusiva nos abrió su corazón para platicarnos de la historia de su romance, el viaje que hicieron recientemente a Cuba y lo pleno que se siente:



-Raúl, ¿cómo estás?

“Muy contento. En lo profesional, ahorita estoy grabando una serie de comedia que es muy lo mío con Échame la mano, Compayito, que es un personaje muy entrañable con el talentoso Edson Zúñiga. El productor es Pedro Ortiz de Pinedo y se espera que se estrene dentro de dos meses”.

-¿Y cómo estás físicamente?

“Mira, ya van diez meses que salí del centro de rehabilitación donde fui a un reforzamiento y me he sentido como nunca: todo va bien en mi vida. He vivido muchas etapas en esto del ‘detallito’, como le decimos. Luego uno se desatiende y te carga el payaso, y vienen las consecuencias. Yo no me arrepiento, pero hoy sí me da miedo, porque sufres mucho, aunque el mismo sufrimiento es el que te ayuda a levantarte. Lo que no me da miedo es pedir ayuda, es algo muy importante en lo que he estado trabajando”.

-¿En qué has trabajado?

“En la deshonestidad conmigo mismo, uno de mis defectos más grandes y que no lo había trabajado. Sobre todo, que en esto de la verdad, nadie es puro como la nieve, pero sí dejar de sufrir y ahora sí no he fallado. El chiste no es dejar de tomar, sino cambiar juicios y actitudes”.

“Hay relaciones que sabes que van a terminar tarde o temprano, pero a esta relación no le veo fin”. / Cortesía del artista

-¿Sigues yendo a terapia?

“Sí, voy todos los martes, dos horas a un grupo de prevención de recaídas y es increíble, somos puros egresados de este centro comandados por un gran terapeuta llamado Rafa y es increíble escuchar cómo le estamos haciendo todos para vivir mejor; y tomo terapia cada quince días con el mismo terapeuta, y te puedo asegurar que es una diferencia abismal a como lo había llevado en otras ocasiones”.

-Y se refleja, te ves muy bien...

“Muchas gracias por decírmelo. Me lo dicen mi productora, mis compañeros, me comentan: ‘No paras, juegas, bailas, vienes, regresas’; me mantengo físicamente lo mejor que puedo a mis 57 años. He estado en momentos de mi vida muy mal por dentro, tratando de actuar como si estuviera bien, y es un desgaste muy fuerte”.

-Ahora es distinto...

“Yo tengo mucho que valorar, cuento con mi mamá, mi hermano, mis hijas, que ya están grandes haciendo su vida, aunque yo no dejo de ser papá, me buscan mucho para aconsejarlas. Y la gran relación que tengo con Fernanda, la madre de mis hijas, que es mi equipera, aunque ella está haciendo su vida. Y luego me llega el amor que no busqué, que no esperé.

-Dios te ha mandado de nuevo la oportunidad de sentir maripositas en el estómago.

“Pero ahora es diferente con Katalina, es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow (seguir en redes sociales) a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó (ríe)”.

Raúl la conoció en redes sociales y al verse en persona, ya no se separaron. / Cortesía del artista

-¡Qué padre historia!

“Ella me busca en un momento después de que se había divorciado y dijo: ‘Voy a romper con mis patrones de conocer siempre a la misma persona. Tú siempre me habías gustado de la vida’, aunque ella no ve la tele, anda en su vida, está fuera del medio. Yo le había picado antes en sus redes sociales, ella me respondió y yo le dije: ‘Si te caigo mal, bloquéame, no soy de que te voy a molestar’. Fue muy chistoso, porque fue mi primer follow que le di a alguien en Internet, de ahí nos hicimos amigos y empecé a stalkearla (revisar sus redes sociales)”.

-¿Cómo le llamas?

“Katalina, Katy, señora, nos molestamos mucho para tener humor. Es una verdadera dama, una gran madre de dos niños, una extraordinaria mujer muy inteligente. Ella me dice ‘Negrito’, yo a veces le digo ‘Reina’. La ando morboseando, tiene un gran cuerpo, pero yo no sabía antes de conocerla, porque ella no subía en sus redes ninguna foto en traje de baño (ríe)”.

-¿Y cómo surgió el amor?

“Hablamos mucho tiempo por redes y un día le dije: ‘¿Qué nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto’, y me contestó: ‘Pues es que no veo que tú me invites’, y entonces quedamos de ir a comer. Recuerdo que en esa primera cita, yo iba con nervios, no lo había hecho nunca: ir a una casa y no saber lo que me iba a salir (ríe)”.

El querido conductor se ve en buena forma física y feliz de la vida con la guapa empresaria.

/ Cortesía del artista

-Qué cosa...

“Pues salió y guapísima, vestida de piel negra, bronceada, güera; y es que a mí me gustan güeras (ríe). Platicamos tres horas y de ahí salimos cuatro veces más. Un día me dijo: ‘Dame un abrazo’; sentí increíble y al separarme me quedé con ganas de besarla, me subí al coche y pensé: ‘Eres un pe$%&#$’. A la siguiente le dije: ‘La he regado al no besarte’, y me contestó: ‘La verdad, sí’, y ahí le di sus besos, y ella me respondió: ‘Qué diferencia’, y comenzamos la relación, ya llevamos diez meses”.

-¿Le pediste de alguna manera especial que formalizaran?

“Sí, le hice una cena en la playa en Cancún, donde soltamos tortugas, y le pedí que fuera mi novia”. -Y lo bueno es que entiende tu historia... “Ella entiende bien el detalle mío. Me entendió perfecto y me dijo: ‘Estoy muy orgullosa de ti’”.

-¿A qué se dedica?

“Son tres hermanas y entre ellas tienen una pastelería llamada Dolcery (la puedes seguir en Instagram como pastelesdolcery); le hacían los pasteles a Amparín Serrano (q.e.p.d.), y ella antes estuvo en Ventas”.

Raúl la conoció en redes sociales y al verse en persona, ya no se separaron. / Cortesía del artista

-¿Cuántos años le llevas?

“Como 16, es mamá de dos cuates, y yo con los niños me fui enamorando, ha sido algo increíble; no tengo nietos y me encanta jugar con ellos, la niña me recuerda a mis hijas, y el niño me evoca al varoncito que no tuve. Yo no soy su padre, pero les tengo un gran cariño, vamos al campo; cuando salimos a restaurantes, vamos a donde hay juegos. Katy no me pide nada, es independiente, ella me dice que es feliz yendo conmigo a donde sea”.

Llevan 10 meses juntos y se conocieron en redes sociales. / Cortesía del artista

-Y lo bueno es que ya lo hiciste público...

“Eso nació porque ella me dijo: ‘Me encantas como hombre, pero tu entorno, que no lo juzgo, me pone nerviosa, me cuesta salir’. Sin embargo, una vez estábamos en un atardecer, en Cuba, y le dije: ‘Quiero subir una foto contigo’, y así decidimos mostrar lo felices que estamos. No puedo estar más contento”.

-Ese viaje a Cuba fue muy especial.

“Fue maravilloso, la pasamos increíble, pasamos las vacaciones de Semana Santa allá y cada momento juntos es un convencimiento de que queremos estar uno al lado del otro, y así lo deseamos plenamente”.

Recorrieron las históricas calles de La Habana y pasaron unos días en las playas de Varadero. / Cortesía del artista

-Por otra parte, hablando de tus hijas, vimos que Roberta está en Hoy.

“Sí, le pedí a la productora Andrea Rodríguez, la oportunidad, y la que la trae como llavero es ella. Entró a Producción y está trabajando en proponer secciones, se está empapando de todo. Ella estaba en Pastelería, Textil, y está buscando su pasión, y todos los papás que podemos ayudar a los hijos, lo hacemos. Está sin sueldo, en aprendizaje, Televisa no le paga, mi esposa Fer y yo le damos una gratificación, una mesada y está feliz con lo que realiza actualmente en Televisa.Lleva tres meses, llega desde temprano, yo me voy a las doce de la tarde, pero ella se queda hasta las ocho con la jefa y con muchas ganas”.

Raúl la conoció en redes sociales y al verse en persona, ya no se separaron. / Cortesía del artista

-¿Y tu hija Camila?

“Siempre la he apoyado en todas sus decisiones. Y es que si a mí, mis hijas no me juzgan por los errores que he cometido, cómo las voy a juzgar yo. La adoro con todo mi corazón, casi me traumo cuando se rapa, porque ella dice que es su rebeldía, pero se ve guapísima. Regresó a vivir a la casa con mi exesposa y su hermana, pero su sueño ha sido modelar y se va a ir a vivir a Bali, donde hay muchas agencias internacionales, marcas que van para el mundo, ella quiere aventarse ese reto y yo le dije: ‘Hazlo, hija, no tienes nada que perder, vívelo’”.

Raúl Araiza asegura que sus hijas se llevan muy bien con su novia; lo apoyan y están felices por él. / Cortesía del artista

¿Y cómo tomaron tus hijas el que tengas una relación con otra mujer que ya tiene más niños?

“Me dijeron: ‘Nos encantan los niños’. Los adoraron desde el principio y hasta me dijeron que hiciéramos un plan todos juntos, y nos fuimos a Six Flags. Son cosas que yo nunca había vivido. En diez meses no hemos tenido ninguna diferencia y no es algo a lo que yo estaba acostumbrado. Lo que más nos une es la paz que nos damos. Hay relaciones que sabes que van a tener un fin, tarde o temprano, y a esta relación no le veo fin y yo la amo con todo mi corazón, a donde la vida nos lleve”.

-¡Qué bien!...

“Tenemos el plan de ir el verano con sus papás a Miami y los niños. Ella no quiere casarse, vive en su casa, yo en la mía, protege a sus niños y todo lo tenemos muy claro. Cada septiembre me toca un viaje con Roberta, que estamos viendo a dónde nos vamos a ir este año, y mi amor por Katy para nada descuida la gran unión que tengo con mis hijas. Te lo digo: estoy pleno y feliz”, concluyó.

En Hoy lleva más de 15 años: Es pieza fundamental del matutino, junto con Galilea Montijo; combinando la conducción, con la actuación. / Cortesía del artista

Lo nuevo Échame una mano, Compayito: Raúl Araiza prepara esta sitcom, junto al simpático personaje interpretado por Edson Zúñiga y la producción de Pedro Ortiz de Pinedo. / Cortesía del artista