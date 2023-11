Raúl Araiza recuerda cómo se desquitó del hacker que intervino su WhatsApp en 2022

En junio del 2022, Raúl Araiza reveló que una persona había logrado hackear su cuenta de WhatsApp y mandó mensajes para pedir dinero en su nombre. Si bien sus amigos hicieron caso omiso, su hermano, Armando Araiza, sí cayó en la estafa.

“Nadie me prestó. Lo más doloroso no es que esos w3y3s te hackeen... Lo más doloroso es que nadie me quiso prestar”, dijo en aquel momento entre risas.

A más de un año de este incidente, el famoso conductor contó cómo logró desquitarse de esta persona. A través de una reciente emisión de Miembros al aire, Araiza narró que, con ayuda de varios amigos y compañeros de Hoy, entre ellos Paul Stanley, le pusó una trampa al delincuente.

“Le mentaba la madre. Jugaba con él. En el programa Hoy, estamos 100 personas y allí todos tienen mi teléfono. Yo les decía: háblenle a él. Él pedía dinero, eso es obvio. Le decía al Paul: háblale y dile; aquí tengo la lana que te debo. El otro se enganchaba y le decía: sí, deposítame”, indicó.

Stanley continuó la anécdota y mencionó que este individuo estaba desesperado por obtener el supuesto cobro: “(me decía) Deposítame a tal cuenta y yo le digo: no, wey, la neta quedé de verte ese día en Miembros y (él me respondía) no, sí, deposítame”, señaló.

Al retomar la palabra, Raúl dijo que, en ese momento, le pidió el teléfono a su colega para insultar al hacker: “Me pasaba el teléfono y le decía: ¿Qué hubo? Hijo de tu p… m4dr3. Eres un m13rd4”, narró.

De acuerdo con el presentador, aplicó este truco cerca de siete veces seguidas con personas diferentes y en todas caía el criminal, quien solo se limitaba a colgar cuando escuchaba su voz.

Raúl Araiza aprovechó para desahogar su enojo con el delincuente / Cortesía del artista

“Iba contigo o con el productor y les decía: márcame, márcame y dime que tienes una lana que pagarme. Cayó siete veces y siempre le decía lo mismo. Se hartó, ha de haber dicho: El peor cliente que me ha tocado”, apuntó.

Para finalizar con el tema, contó que cambió de número luego de lo sucedido y le aconsejó a todo su público que tuvieran cuidado con lo que comparten en redes sociales, pues muchas veces los delincuentes se basan en lo que comparte la gente para estafarlos.

Raúl Araiza aconsejó a la gente para que no cayera en estafas / Cortesía del artista

