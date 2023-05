Raúl Sandoval reveló que si les ha cantado a personas del crimen organizado

El exacadémico no reveló los nombres de los hombres que lo han contratado para amenizar las fiestas.

Raúl Sandoval se encuentra de manteles largos junto al grupo musical Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga pues se encuentra promocionando la canción El 7 Crudas.

Debido a esta situación don Germán Lizárraga y Raúl Sandoval estuvieron de invitados en el programa La Saga que es conducido por Adela Micha.

Sin embargo, para sorpresa de todos tanto el ex académico como Lizárraga confesaron que sí les han cantado a personas del crimen organizado.

Raúl Sandoval cantó junto a Germán Lizárraga / Instagram: @raul_sandoval777

Sandoval aseguró que en varias ocasiones lo ha contratado para cantarles en algunas reuniones: “es un secreto bien sabido, porque todo lo hacemos. Aparte no te dicen cuando vas a mí tocó”, confesó.

El exparticipante de La Academia mencionó que hay ocasiones que ni siquiera le dicen para quien va tocar, solo llega al lugar y se da cuenta quien lo contrató.

“Hay unos quince años, una boda, lo que sea y llegas, pues no era ni quince años, ni boda, ni nada ya ves que esta ‘hola señor qué tal mucho gusto a la orden’, pero te tratan como todos unos caballeros”, mencionó.

Finalmente, Raúl Sandoval aseguró que las veces que ha ido a cantar a estas fiestas siempre lo ha tratado muy bien no ha tenido ningún problema, además reveló que siempre les pagan lo que él pide: “la verdad a mí me ha pasado y me han tratado muy bien y pagan lo que uno pide”.