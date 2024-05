Rebecca de Alba pide a mujeres no se presionen por tener hijos: “Hay que tomar decisiones por ti”

Rebecca de Alba está próxima a cumplir 60 años el próximo mes de octubre y se siente muy orgullosa de todas las experiencias vividas. A la conductora no le preocupa la edad y se siente plena al poder disfrutar cada etapa de su vida con dignidad.

“La edad es como te sientes, yo tengo una energía, me siento como de 40, pero se vienen los dulces sesenta. Abrazo año con año. No me clavo en cuántos cumples o demás. No es algo que me tiene con pendiente, porque es el paso natural de los años. No quiero parecerme a nadie. No quiero copiarle a nadie, no quiero tener ni 20, ni 30 ni 40. Estoy encantada con mi vida”, comentó Rebecca de Alba a ‘Venga la alegría.

Sin embargo, Rebecca lamenta que mucha gente si tenga un tema con la edad y sobre todo con la suya. Es consciente que a las mujeres se les exige el doble que a los hombres e incluso se les juzga más por envejecer.

Rebecca de Alba con traje sastre negro.

Rebecca de Alba ha sido blanco de críticas por la edad

De Alba revela haber sido objeto de comentarios desagradables en redes sociales, donde critican sus líneas de expresión. Sin embargo, ella enfrenta estas críticas con entereza y determinación.

“Me escribían chavas ‘con todo respeto, pero se te ve el cuello colgado o arrugado’ y obvio no tienes 18 ni 25, como se fijan en cosas tan tontas, en el físico en el que tienes que estar perfecta, pero pasan los años y la verdad no soy una persona que voy arriesgar mi cara para meterle nada”, comentó Rebecca.

Rebecca de Alba responde si le pesa no haber tenido hijos

Rebecca estuvo a punto de ser madre con Ricky Martin pero perdió el embarazo. Después de este capítulo, la famosa no quiso retomar la idea de ser mamá. Ante el cuestionamiento sobre si se arrepiente, Rebecca respondió con determinación y aclaró que siempre ha tomado decisiones según su voluntad. Asimismo, pidió a las mujeres no sentirse presionadas a ser madres por la sociedad y decidir con base en sus sueños y metas.

“Te puedo decir con certeza que no he cometido un error en las grandes decisiones de mi vida. Mujeres no se presionen por nada. La vida se va en cuatro días, de verdad se va tan rápido. Hay que disfrutar y tomar decisones por ti. Eso es lo que yo he hecho y soy una mujer contenta y realizada en mis sweet sixty”, concluyó.

