Regina Murguía y Tono Beltranena responden por qué no han tenido bebés luego de darse tres oportunidades

La pareja se sinceró sobre sus planes de formar una familia, mismos que han afectado su matrimonio.

La historia de amor entre Regina Murguía y Tono Beltranena comenzó en los 90’s Pop Tour y en junio de 2021 unieron sus vidas por medio de un ritual en Guatemala, pero se separaron un mes después de su primer aniversario porque él no quería tener más hijos.

Posteriormente, la integrante de JNS y el integrante de Magneto se separaron en 2022, pero se reconciliaron porque él le prometió embarazarla, pues era el sueño de la también conductora.

Esta crisis fue provocada por la decisión de Tono de hacerse la vasectomía luego de haber tenido hijas de una relación anterior, pero en enero de 2023, Regina confirmó que se dieron una nueva oportunidad diciendo, “la tercera es la vencida”.

Regina Murguía y Tono Beltranena han tenido crisis en su relación por el tema de formar una familia / Instagram: @murguiaregina

¿Tono Beltranena y Regina Murguía tendrán hijos juntos?

Hace unos días, Regina y Tono recibieron la pregunta de, “¿les gustaría ser papás próximamente?”, en una dinámica del programa Pinky Promise de Karla Díaz.

Regina y Tono hablaron sobre si tendrán hijos / YouTube: Pinky Promise

Aunque la pareja se vio incómoda ante la pregunta pues ha sido la causa de sus problemas, Regina explicó, “por supuesto que sí (hemos pensado tener hijos), y Tono también tuvo la operación, tiene dos hijas maravillosas, nunca había tenido una experiencia con dos niñas que no fueran mías, que es espectacular, o sea, que las niñas me digan que me quieren, que me hagan parte, me hace sentir muy llena y la verdad es que exacto, sí es mucha la presión social, es como una cosa que tienes que hacer”.

Tono entonces agregó una respuesta que no ayudó a su pareja y dijo, “pero aparte de una presión social, también las mujeres tienen ganas de ser mamás”.

Ante esta respuesta, Angie Taddei de JNS comentó, “hay unas (mujeres) que sí (quieren ser mamás) y hay unas que no y está bien”, así que Regina declaró, “creo que el proceso de aceptar que no… (es difícil) hace poco tenía muchas ganas y adopté un perrito”.

Como pocas veces, Regina siguió abriendo su corazón sobre el tema y dijo, “sí hay todavía muchas ganas en mí de ser mamá, y Tono siempre me ha dicho, ‘lo que quieras vamos’, o sea, estamos construyendo nuestra relación nuevamente después de que terminamos”.

Al ver tan sensible a Regina hablando del tema, Tono comentó que tienen una “bebé perrita” y ella continuó, “sí, yo tenía muchas ganas de tener un bebé y adopté una perrita, pero sí, creo que también como mujer hay otras partes en donde puedes desarrollar esa parte maternal y está perfecto”.

“Creo que también es eso, aceptar qué es lo que quieres; yo todavía estoy como en esa parte y hay días que digo, ‘sí, tengo muchas ganas’ y hay otros días que digo, ‘no’”, declaró.

Finalmente, las JNS hablaron de otros métodos para ser madres como el vientre subrogado, congelar óvulos y más, “hay muchísimas opciones pero lo que cada quién decida está ok, está perfecto, mientras a ti te haga sentir padre, feliz, eso es lo más importante”, concluyó Karla.