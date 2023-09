René Franco lanza fuertes críticas a Michelle Rodríguez por su contundente pérdida de peso: “No estabas bien”

Michelle Rodríguez reprobó los comentarios gordofobicos, luego de ser parte de la portada de una revista de publicación internacional.

Hace unos meses, Michelle Rodríguez desató controversia luego de que fue la portada de una revista de publicación internacional.

Internautas en redes, llenaron de críticas a la actriz, dado que consideraron que, por su sobrepeso, no era apta para formar parte de este tipo de proyectos.

Tras esta situación, la también comediante no se quedó callada y se defendió de los ataques.

Michelle Rodríguez defendió su cuerpo, luego de críticas. / Instagram: @40y20laserie

Rodríguez subrayó que se siente cómoda con su cuerpo e invitó a la sociedad a dejar a un lado los estereotipos y la gordofobia. Sin embargo, Michelle denotó, actualmente, un contundente cambio de aspecto.

En fotografías en sus redes sociales, usuarios notaron que Rodríguez tuvo una considerable pérdida de peso, lo que causó sorpresa en sus seguidores.

Michelle se mostró más delgada en redes. / Instagram: @michihart / X

En un encuentro con la prensa, la famosa fue cuestionada por esta situación y se limitó a contestar que los cambios son buenos.

“Los cambios siempre son buenos y vamos aprendiendo de todo. (…) Sigo siendo la misma persona y a la vez no, porque todos los días estamos cambiando”, contestó Rodríguez.

Agregó: “Yo creo que como me ven los demás y como nos vemos nosotros mismos, siempre hay ahí un puente. Creo que estoy haciendo cambios, como todos lo hacemos”.

Así lo dijo Michelle Rodríguez:

René Franco se lanza contra Michelle Rodríguez tras su contundente pérdida de peso

Aunque muchos celebraron que Michelle buscó cambiar su estilo de vida, hubo quienes criticaron este cambio drástico. Tal fue el caso de René Franco, quien lanzó fuertes comentarios en contra de la actriz.

“Michelle, no mami blue. Es un asunto de salud, no es un asunto de política. No tienes que quedar bien con nadie por acomodar tu peso. Ya que te hayas metido en un discurso de que así estabas bien. No, no estabas bien”, dijo René Franco a través de La Taquilla.

Así lo dijo René Franco:

Añadió: “Nadie de los gordos estamos bien así. Lo siento, no estamos. Mira que te lo digo como un hombre obeso. (…) No está bien estar así de sobrepeso, no lo está. Es una enfermedad”.

Además, el periodista asumió que Michelle será fuertemente atacada luego de bajar de peso, ya que ella demostró estar a gusto con su cuerpo y parece ser que no fue así.

Michelle Rodríguez no se ha pronunciado tras las fuertes declaraciones por parte de René. Sin embargo, los malos comentarios hacia la actriz ya se hicieron presentes.