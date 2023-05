Ricardo Margaleff se quiebra al recordar que su padre no conoció a su hijo: “la familia es el centro de todo”

El padre de Ricardo Margaleff falleció cuando el actor tenía 18 años a causa de un paro agudo al miocardio.

Ricardo Margaleff recientemente habló de su padre, quien falleció cuando él era muy joven, y es que en una emisión más de la Entrevista con Yordi dio detalles de cómo fue su vida tras dicho fallecimiento.

Aunado a ello, externo, que debido a esa pérdida le surgió el miedo de faltarle a su propio hijo a edad temprana: “mi papá murió muy joven y lo extrañamos muchísimo cada año y ahora significa mucho más, por el hecho de que tengo un hijo, no le quiero faltar, tiene 9 años. Cuando él falleció yo tenía 18, mi hermano 15 y mi hermana 13, entonces muy chavitos”.

Y es que al ser el hijo mayor tomó el papel de padre, tras quedarse sin él, pesé a que con ello ayudó a su familia, señaló que es una decisión que no fue tan buena como parece.

Ya que era algo que no le correspondía, pero no solo eso, sino que comentó que sus hermanos comenzaron a tomarle rencor por ser quien era la mano dura de la casa: “yo asumí una postura equivocadamente, porque además, típico el mayor de tres y todo mundo llegaba y te decía: ‘eres el hombre de la casa’. Me hicieron asumir el papel que no me correspondía”.

Incluso, recomendó a los espectadores que de vivir una situación así eviten convertirse en esa figura paterna: “no les corresponde chavos, si a ustedes les llega a suceder no asuman esa posición porque lo único que provocó es que yo me alejara de mis hermanos, porque mis hermanos se alejaron de mí porque era el que los regañaba, el que les gritaba y no, no era mi posición, no me correspondía”.

El actor rompió en llanto al recordar que su padre no logró conocer a su familia. / Instagram: @yordirosado

Margaleff y la poderosa decisión por la que dejó de fumar

El famoso comentó que en la actualidad le gusta cuidar su salud en demasía y hacerse chequeos constantes, para saber que todo va bien y es que de nuevo recordando a su padre menciona que él no cuidó de su alimentación y ello propició su muerte.

Te podría interesar: Conductora de Televisa revela que la corrieron por no aceptar salir con su exjefe

No obstante, el propio Ricardo vio peligrar su vida, debido a que hace una década fumaba en demasía, por lo que en algún punto una bacteria ingresó a sus pulmones y casi le cuesta la vida, ya que no tenían la capacidad de hacerle frente a la adversidad, en ese contexto se enfrentó a una casi mortal neumonía dos meses.

El actor compartió los motivos por los que se alejó para siempre del cigarro. / Instagram: @yordirosado

En ese entonces, su hijo tenía solo 6 meses, por lo que se planteó la idea de que estuvo a punto de dejarlo solo: “mi hijo tenía 6 meses de haber nacido, dije no hay forma, yo a mi hijo no le quiero faltar, no. O sea, por eso te digo que es un tema muy presente el hecho de que mi papá falleciera tan joven”.

Ricardo lamenta que su padre no conociera a su nieto

Por otra parte, el actor, recordó que el pasado Día del Padre en Me Caigo de Risa realizaron una dinámica en donde los conductores llevaron a sus padres y justo en ese momento se sintió solo, pero sorpresivamente su hijo llegó y le reveló que lamentaba mucho que no conociera a su abuelo.

Margaleff relató cómo es que asumió el papel paterno en su familia. / Instagram: @yordirosado

Ya que uno de sus grandes deseos es que lo viera disfrutando de su familia, ante dicha declaración rompió en llanto:

“A la fecha, imagínate que no conoce a mi hijo, no conoció a mi hijo, me hubiera encantado que conociera a mi hijo, que viera la hermosa familia que tengo, la hermosa familia que somos, porque con todo y todo mi mamá es espectacular, mis hermanos también y como siempre lo he dicho la familia debe ser el centro del todo”, comentó entre lágrimas.