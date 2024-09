Ricardo Peralta responsabiliza a Karime por el hate desmedido que recibe: “Hubo una campaña de desprestigio”

‘La casa de los famosos México’ está en su etapa final, pero los eliminados siguen dando de qué hablar reaccionando a todas sus polémicas del reality.

En una reciente entrevista, Ricardo Peralta habló sobre las críticas y el hate que ha recibido en redes sociales desde que estaba todavía adentro de la casa y aislado. Según dijo, el influencer estaba dispuesto a perder algo de simpatizantes por unirse a Adrián Marcelo, pero al salir se dio cuenta que todo fue más grande porque asegura, hubo una campaña de desprestigio en su contra.

“Cuando salí, creí que era un mueble, que no había hecho nada, dije: ‘Desilusioné a mucha banda porque no fue lo que quería que fuera’… salgo y me entero de muchas cosas, de muchas cagadas que dije y muchas formas como que creyó la gente que yo usé términos”, comenzó a explicar.

Ricardo Peralta ha sido objeto de críticas por sus comportamientos en el reality / Captura de pantalla Canal 5

“Sí entendí que algunas personas de la comunidad LGBT pudieran decir ‘este j0.to no me representa’, que es algo que siempre ha ocurrido… Resulta ser que el equipo que te odia está apoyando a Karime. Yo dije: ‘Güey de mega más por ella, porque pues se está aventando una campañota y pues claro, ahora ya tiene sentido también que yo todo el tiempo haya quedado como el que ‘odia a Karime’’", agregó.

“Lo que me enteré acá afuera pues fue que de pronto sí hubo también toda una campaña de desprestigio en mi contra por parte de un grupo de la comunidad. Son güeyes que mueven gran parte de la comunidad”, comentó.

Aunque Ricardo no dijo nombres, su novio fue quien dejó ver que es alguien que forma parte del equipo de trabajo de Karime, a lo que el influencer aceptó y dijo que no era la primera vez que esta persona se lanzaba en su contra.

“Tienen la sapiencia y las herramientas de cómo mover cosas porque han trabajado también en la política. Entonces, han manejado esta situación como se manejaría una campaña política… Tampoco tengo odio a esa campaña de desprestigio porque también se esforzaron mucho en hacer crecer mi nombre”, dijo.

“A nivel laboral, no me metí a este trabajo para perder seguidores, para salir perdiendo. Me metí a este trabajo para que mi nombre esté mejor posicionado… No voy a rifar el carro que me gané para ganar seguidores”, concluyó.

Fans defienden a Karime de Ricardo Peralta

Después de las declaraciones de Peralta, los fans de Karime salieron en su defensa a decirle al influencer que se hiciera responsable de sus acciones en el reality, siendo que estos fueron los que terminaron generando un rechazo del público y no la influencia de terceros.

“Ricardo dice que gran parte de todo el hate en su contra fue por la gente Karime. Según él, el equipo de Karime en redes, hicieron una campaña de desprestigio y lo dejaron en mal. ¿Tanto le cuesta aceptar que fue mi3rda con Karime?”

“Durante todo el tiempo que estuvieron en la casa la subestimaban. No la bajaban de tonta y ahora resulta que ella puede ser como Teresa y orquestar toda una campaña de odio meses antes JAJAJA... Ricardo y Potro cómanse un pan y sáquense a Karime del hocico”

“Entonces volvemos a lo mism. No aprendimos nada del reality. ¿Por qué no responsabilizarse de lo que dijeron y listo?! ¿Por qué siempre echarle la culpa a otra persona?, pocos hu3vi…”, “Ricardo siempre encuentra una excusa para justificar su situación. Quizás es más fácil culpar a los demás que aceptar su propia parte en el drama”, fueron algunos de los comentarios en redes.

El team Tierra se defiende de críticas tras LCDLFMX

A su salida del reality, Ricardo ofreció disculpas por sus acciones dentro del programa admitiendo que no fueron las correctas y entendía por qué mucha gente resultó ofendida con ello, pero se mostraba arrepentido y hasta decía que debía tomarlo como un aprendizaje de vida, por lo que este cambio de actitud ha dejado más preguntas acerca de su arrepentimiento genuino.

Otros integrantes como Mariana Echeverría optaron por encarar las críticas pero no por mucho tiempo, ya que prefirió regresar con su familia a León lo más pronto posible y alejarse del hate aunque se le ha visto de regreso en algunas galas, pero ya con otro ánimo una vez que bajaron las críticas en su contra.

Por otra parte, Gomita se ha tomado de la mejor manera los comentarios en su contra y recientemente festejó su cumpleaños con temática de Moana a pesar de que la comparaban con el personaje de Maui y no con el de la protagonista como ella pensaba.