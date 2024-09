Ricardo Peralta se sincera tras ser nominado en LCDFLMX: “No sé si México aún me quiera”

El pasado miércoles 4 de septiembre las nominaciones se llevaron a cabo como estaban planeadas. Esto, a pesar de la salida de Adrián Marcelo de La casa de los famosos México durante la madrugada, tras su participación en medio de comentarios machistas y violentos contra las mujeres y tras una discusión fuerte con Gala Montes por esa razón.

Hasta el momento, solo quedan ocho habitantes en el reality show: Karime, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre, Sian Chiong, Agustín Fernández, Gala Montes y Ricardo Peralta. De ellos, cinco están en peligro de ser eliminados el próximo domingo.

Tras las nominaciones de la noche del miércoles, la placa de quienes podrían abandonar La casa el 8 de septiembre quedó de la siguiente manera:

Karime Pindter,

Briggitte Bozzo,

Mario Bezares,

Sian Chiong y

Ricardo Peralta.

Cabe señalar que este jueves se llevará a cabo el “robo de la salvación”, el cual por ahora está en manos de Agustín Fernández, quien se convirtió en líder de la semana el pasado lunes. Todos los participantes tendrán la oportunidad de competir para quitarle el privilegio de salvar a alguien de la placa de nominados para permanecer una semana más en el juego.

Ricardo ha sido parte del cuarto Tierra, del que Adrián Marcelo era el líder. Ha sido protagonista de encontronazos con algunos compañeros y fue comparsa de los comentarios violentos de Adrián.

Peralta abrió su corazón ante las cámaras de La casa para reflexionar sobre su reciente nominación. En un momento de introspección, expresó dudas sobre cómo será percibido por el público mexicano, tras su participación en el juego hasta ahora.

¿Se imaginará que ha caído de la gracia de la audiencia tanto que han bajado sus seguidores en redes significativamente? ¿Habrá previsto que se deslindó de él una organización LGBT+ por haber usado como estrategia la bandera de la comunidad? ¿Tendrá alguna noción de que su agencia de representación también decidió separarse de él por sus comentarios y actuación en La casa? ¿Podría imaginar que fue vetado por MTV de los premios MIAW?

Peralta continuó compartiendo sus emociones sobre la experiencia y su forma de lidiar con la autocrítica.

Ricardo Peralta

“Yo también a veces me caigo gorda. Me harto y me enojo conmigo mismo. Es parte del ser humano. Después de que me caigo gorda y me harto de mí mismo... Digo: ‘Mira, ¿qué aprendiste, Ricardo? ¿Qué aprendiste otra vez que no aprendiste la vez pasada?’”.