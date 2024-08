Ricardo Pérez estalla vs detractores de Adrián Marcelo y Ricardo Peralta: “Como si ustedes los conocieran”

Adrián Marcelo no ha dejado de ser tema de conversación entre televidentes y usuarios en redes sociales luego de externar su polémica forma de ser en ‘La casa de los famosos México’.

Piden eliminación de Adrián Marcelo de ‘La casa de los famosos México’

El exconductor de Multimedios ha generado comentarios divididos, tanto de apoyo, así como de críticas, debido a las fuertes controversias que ha protagonizado en el reality de Televisa. Específicamente con algunos habitantes del team ‘Mar’, tal como Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo.

Incluso, algunos cibernautas han pedido a la productora eliminar a Adrián Marcelo de la competencia, dado que ha hecho fuertes advertencias a las personalidades antes mencionadas.

Eso no es todo, Ricardo Peralta también se ha convertido en objeto de críticas en redes sociales. La mayoría de usuarios señalaron que el también comediante mostró su “verdadera” cara en ‘La casa’. Incluso, perdió seguidores en redes sociales desde su ingreso al reality.

Lo anterior derivó a que diversos cibernautas se dieran a la tarea de cuestionar al círculo cercano de Adrián y Ricardo sobre cómo es posible que sostengan una amistad con personas como ellos.

¿Ricardo Pérez defendió a Adrián Marcelo y a Ricardo Peralta?

Por esta razón, Ricardo Pérez, integrante de ‘La cotorrisa’, salió en defensa de sus también colegas, tras recibir críticas por sostener una relación cercana a Marcelo y Peralta.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el novio de Susana Zabaleta publicó diversas historias en las que abordó dicha situación. Señaló que en los últimos días recibió innumerables críticas por su amistad con los integrantes del team ‘Tierra’. No obstante, él fue claro en su opinión respecto a esto.

Pérez aseguró que quienes lo atacan “no tienen una mínima idea” de cómo son las personas con las que él eligió relacionarse. Además, subrayó que él no consume ese tipo de entretenimiento en televisión, por lo que no sabría de qué están atacando a sus compañeros. Reiteró su opinión y puntualizó que no se dejará influenciar por lo que se dice de sus colegas en las redes.

“Mucha gente me escribe diciéndome mam… de Adrián Marcelo y de Ricardo Peralta, uno: Como si yo fuera ellos. Y dos: Como si ustedes por estar viendo ese reality los van a conocer mejor que yo. Discúlpenme, yo sé que esto suena a una locura, pero yo a mis amistades las juzgo por cómo se comportan en la vida real, yo sé que es una locura, pero me voy más por eso que por su comportamiento en el canal cinco, la verdad”. Ricardo Pérez

Finalmente, Ricardo apuntó que no va a permitir que la opinión de los demás afecte en su relación de amistad con personalidades del medio, así como la manera en la que elige relacionarse con ellos.

