Rocío Sánchez Azuara es enfrentada por panelista en ‘Acércate a Rocío': "¿Por qué te crees tanto?” VIDEO

En medio de la controversia que enredó a Roció Sánchez Azuara luego de que un panelista de su programa ‘Acércate a Rocío’ se quedó pasmado a media emisión y desató especulaciones de que fue porque se le habría olvidado el guion. En esta ocasión, la conductora fue enfrentada por otra panelista.

Rocío Sánchez Azuara ha logrado destacar en la televisión por el formato de los programas que ha tenido. Sin embargo, no se ha salvado de las críticas, ya que algunos televidentes y usuarios han reprobado las temáticas, ya que consideran que, la mayoría de las veces, están elevadas de tono.

Instagram

Te puede interesar: Hijo de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero fue hospitalizado de emergencia al sufrir un accidente

Rocío Sánchez Azuara es enfrentada por panelista en ‘Acércate a Rocío’

La más reciente emisión llamó mucho la atención de televidentes y usuarios, ya que una mujer, muy molesta, enfrentó a Rocío por una fuerte razón.

El programa tomaba su curso de manera habitual, hasta que una mujer del panel se levantó y, sin temor, reclamó a la conductora por “creerse mucho”. Además, dio a conocer al público los supuestos desplantes que ha hecho Rocío cuando la ve pasar por el “barrio”.

YT: Acercate a Rocío

Pese a la polémica situación, Azuara optó por no exaltarse de los señalamientos por parte de la mujer y le respondió de manera verdaderamente serena.

-¿Pin... vieja por qué te crees tanto?, dijo la panelista. -¿Tú crees que me creo tanto, por qué?, contestó Rocío. -"Pues caminas muy así y a nadie le hablas”, dijo la mujer. -"¿A poco, cuándo me has visto?”, respondió Azuara. -"Toda la vida te veo pasar, ni saludas a nadie y te crees mucho”, mencionó la panelista.

YT: Acercate a Rocío

Mira: Luis Miguel dará concierto gratuito en México: Todo lo que debes saber

Roció Sánchez Azuara responde a los señalamientos de la panelista

Luego de que la mujer externó sus argumentos respecto a la supuesta actitud de Rocío, la conductora no tardó en expresar su postura y aseguró que no es su intención hacer sentir mal a nadie. Por esta razón, procedió a pedir una disculpa a la panelista.

“¿Y con esa actitud crees que te estoy ofendiendo?”, le cuestionó Rocío a la mujer. Ella le contestó: ”Pues sí porque me ignoras”. Finalmente, Azuara le contestó contundente:

“Te ofrezco una disculpa, no fue mi intención. Lo que pasa es que yo normalmente estoy pensando en otras cosas y no me doy cuenta de que te estoy agrediendo con mi actitud, ¿me perdonas?”. Rocío Sánchez Azuara

No te pierdas: Matthew Perry: Una nueva investigación sobre su fallecimiento destaparía red de sustancias ilícitas

La mujer no tardó en aceptar las disculpas de la conductora y la tensión se disipó en segundos. Ambas se dieron un abrazo y siguieron con el programa.

YT: Acercate a Rocío

Así fue el momento: