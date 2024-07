Romina Marcos y María León se abrazan cálidamente tras polémica y aclaran sus diferencias

En abril de 2023, Romina Marcos, hija de Niurka, arremetió contra la producción de la obra de teatro ‘Vaselina’ y María León diciendo que “ya chole” con los mismos artistas siempre en las producciones y que los nuevos talentos merecían una oportunidad.

Resultó que Romina estaba decepcionada del elenco porque uno de sus amigos no había quedado y su manera de desahogarse fue con ese video.

Esto generó un gran revuelo en el que María León indicó que Niurka se había comunicado con ella para pedirle disculpas y aclarar que la crítica no era algo personal. Más tarde, Romina se disculpó y María León aceptó sus palabras.

Puedes ver: Shanik Berman se hace un ‘arreglito estético’ antes de entrar a LCDLFM, ¡rompe en llanto al ver el resultado!

Romina Marcos y María León hicieron las paces tras fuerte polémica / Instagram: @sargentoleon / @romimarcos

María León y Romina se reencuentran

Luego de la polémica, las famosas se reencontraron en una reciente alfombra roja donde Romina interrumpió una entrevista al ver llegar a María León.

Las cantantes se fundieron en un abrazo y María tomó la palabra: “Aprovechemos este momento para decir que nos tenemos mucho amor y mucha admiración y mucho cariño. A esta mujer yo le tengo que decir que estuvo en mi casa después de todo lo que pasó” y Romina la interrumpió: “Después de mi error, amiga, está bien (que lo digas)”.

Mira: Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray derraman miel en Turquía

Se abrazaron frente a los medios / YouTube

María León contó que luego del escándalo estuvieron conviviendo y pudieron conocerse: “Después de que platicamos, crecimos las dos y nos conocimos porque platicamos de nuestras vidas y nos conocimos y entendimos muchas cosas una de la otra, me enseñó sus canciones, y creo que es una mujer súper talentosa en todos los aspectos y siento muy bonito que nos encontremos en persona otra vez”.

Por su parte, Romina dijo que había aprendido mucho del escándalo que protagonizó y aceptó que María tiene una carrera más larga que ella: “Yo también ya te extrañaba, tú también me enseñaste tus canciones, también me contaste tu historia, y justo ese día lo que le dije a María fue que ese era mi aprendizaje, la sororidad entre dos mujeres que se permitieron hablar, conocerse y dejar un poco la competencia, el amarillismo y fue un gran aprendizaje. Al final del día tú tienes una carrera mucho más amplia y recorrida que la mía y no tengo nada más que respeto y admiración”, concluyó.

Checa: Olga Breeskin lanza contundente mensaje a Niurka tras pedirle que “no se enoje” por criticar a Irina Baeva