Rossy Mendoza, vedette del cine mexicano, sufre aparatosa caída; su hija informa de su estado de salud

Rossy Mendoza será sometida a una cirugía para colocarle una prótesis, pero por baja de plaquetas, su operación fue pospuesta.

La operación está programada para este sábado. Le colocarán una prótesis.

La madrugada de este miércoles, Rossy Mendoza, sufrió una aparatosa caída en su casa del sur de la CDMX, donde se fracturó el fémur y tendrán que colocarle una prótesis. La vedette está siendo atendida en el Hospital Álvaro Obregón y su hija Silvana Durán nos contó que la cirugía fue pospuesta debido a la baja de plaquetas de la artista, y la intervención está programada para el sábado a primera hora.

Silvana, ¿qué le paso a tu mami?

“Estaba bajando las escaleras y ya cuando iba a llegar, no vio bien los últimos escalones y se cayó, eran como las 12 de la noche. Cuando la vi, me espanté mucho, porque mi mamá no se podía mover y estaba en un grito. Inmediatamente llame a la ambulancia y la trasladaron al hospital”.

¿Cómo esta Rossy?

“Estaba muy triste, pero vinieron a verla sus amigos, y estuvo ya más animada. Hasta cantó, y la verdad es que la admiro por su fortaleza, porque no se deja vencer. Le quiero agradecer a la ANDA (Asociación Nacional de Actores) por todas las atenciones brindadas y a todos los médicos, por su excelente trato, que le han dado a mi mami”.

María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rossy es una primera vedette de cine, teatro y televisión mexicana.

/ Archivo/ Facebook Rossy Mendoza

Sobre la salud de la estrella de películas de gran éxito en los años 70 y 80, esto nos contó…

“Ella tiene fractura de fémur. Le van a tener que poner una prótesis. Estaba programada su cirugía para este jueves en la noche. Todo el día estuvo en ayuno. Le hicieron varios estudios y salió baja de plaquetas. Entonces la cirugía se pospuso hasta el sábado a primera hora. Ahorita tiene que comer bien y este viernes le van a hacer una transfusión de plaquetas”.

Vimos que están pidiendo ayuda…

“Lo que necesitamos son seis donadores de sangre. Les pido, por favor, que nos apoyen. Ya saben que se requieren cumplir algunos requisitos. Estamos en el Hospital Álvaro Obregón (Av. Álvaro Obregón 123 Col Roma Norte) para María del Rosario Mendoza Chávez, habitación 315. Les suplico si lo pueden difundir y hacer una oración para mi mami, se los voy a agradecer”.

Rossy Mendoza, alcanzó la fama en los 70s y 80s en los centros nocturnos y realizó más de 50 películas. / Wikipedia

“Muchas gracias a TVNotas por siempre estar al pendiente de mi madre y a toda la gente por sus muestras de cariño, gracias de corazón. Mi mamá va a hacer una serie en Netflix. Eso la tiene muy ilusionada. Su trabajo y el cariño del público le dan vida”.