Sabine Moussier asegura que ‘La casa de los famosos México’ “saca lo peor de las personas”

Sabine Moussier fue la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México’ y, al igual que muchos exparticipantes, ha lidiado con las críticas de la audiencia debido a los comportamientos y actitudes controversiales que tuvo en su paso por el reality.

Muchos internautas están molestos, principalmente, por la forma en la que se expresó sobre las chicas del cuarto ‘Mar’ (Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo). En su momento, Sabine habló mal sobre su físico y expresó que venían de una “escuela de pros…”.

Si bien la histrión ya pudo ver toda la controversia que generó su participación en el juego, ella sostiene que, dentro del juego, “la sacaron de su centro” y lamentó todo el “hate” que recibió su familia a raíz de su estancia.

Sabine Moussier cree que ‘LCDLFMX’ saca lo peor de las personas

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, la actriz expresó que salió del reality “más empoderada que nunca”, pues considera que el concurso es sumamente fuerte.

También señaló que, si bien es un proyecto sumamente exitoso, de igual manera es muy “controversial”, ya que busca “remover las emociones” de sus participantes.

“Es un encierro muy importante. Lo que se empieza a vivir allí, saca lo peor de cada quién. Todos nos equivocamos. Vamos a dar tantito margen de error. Vamos a hacer tantito humanos” Sabine Moussier

En palabras de la actriz, el show no solo saca “lo malo” de los habitantes, sino también del público, señalando que, tras su salida, ha podido ver cómo la gente la ha insultado a ella y su familia en redes sociales.

“Llega un momento en que se vuelven más violentos que nosotros adentro, que te insultan. Escriben lo que sea, no dan la cara. Para mí, es muy feo, la guerra es adentro y afuera. Me empezaron a tirar”, expresó.

Sabine Moussier le responde a la mamá de Gala Montes

Durante la conversación, mencionó que, en su momento, la mamá de Gala Montes también ofendió a su familia por declarar que la joven venía de una “escuela de pros…”.

La villana de las telenovelas considera que estuvo mal que Crista Montes atacara a su hija, pues, a diferencia de Gala, la hija de Sabine no está en un concurso ni accedió a exponerse públicamente.

“Si ella me dice: ‘Es que te metiste con mi hija’ (yo le diría) nada más que tu hija se contrató para un programa, al igual que yo. Nos expusimos. Estamos en el mismo terreno. Mi hija no se metió a ningún lado, no le están pagando por hacer nada, no se ofreció a hacer nada por dinero. Así como ese comentario, se metieron con mi hija y con mi hijo”, indicó.

Para finalizar, le volvió a pedir a la audiencia que no juzgara tan duro a los participantes del show, explicando que, al menos en su caso, se “aprovecharon” de su nobleza para manipularla.

