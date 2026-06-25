¡Sacaron los prohibidos! Los Tucanes de Tijuana arman showcase dentro de un OXXO

Los Tucanes de Tijuana encabezaron la segunda edición de OXXO Sessions, donde presentaron “OXXO La Chona”, una versión de su clásico inspirada en la cadena de tiendas de conveniencia, además de ofrecer un showcase dentro de una sucursal de OXXO en la Ciudad de México.

La activación formó parte de la estrategia con la que OXXO busca generar nuevas formas de conexión con su público a través de la música. En esta ocasión, la marca apostó por una colaboración con la emblemática agrupación mexicana, cuyas canciones suenan alrededor del mundo.

Los Tucanes de Tijuana en la segunda edición de OXXO Sessions / Cortesía

“La Chona”: el éxito que ni Los Tucanes vieron venir

En entrevista para TV Notas, Mario Quintero, líder de la banda, habló del fenómeno que representa “La Chona” dentro y fuera de México. El músico reconoció que el alcance del tema rebasó cualquier expectativa y atribuyó su permanencia a la conexión inmediata que logra con el público, incluso entre personas que no hablan español.

“La Chona tiene magia, ritmo, sabor y una conexión muy natural con el mundo. Es una canción que escribimos en 5 minutos sin pretender hacer una buena canción, pero bueno, el público no se equivoca, el público siempre tiene la razón. Nos da mucho gusto ver tanta gente bailar La Chona que no habla el idioma”, contó.

Entre risas, los integrantes de Los Tucanes de Tijuana también contaron que OXXO forma parte de sus paradas frecuentes durante las giras por carretera, ya sea para comprar bebidas, buscar botanas o salir de un apuro fuera de horario.

Los Tucanes de Tijuana en Oxxo Sessions / Cortesía

OXXO Sessions al ritmo del Tucanazo

Ana Laura Lozano, Gerente de Marca OXXO, explicó que este tipo de dinámicas busca abrir nuevos puntos de conexión con el público a través de experiencias que mezclan entretenimiento, convivencia y cercanía con la marca en espacios cotidianos para millones de personas.

“OXXO es una marca muy cercana; tenemos más de 20 mil tiendas en México y 1.3 millones de personas nos visitan de forma diaria. Queremos usar nuestros espacios de marca para hacer puntos de conexión, puntos de convivencia, puntos de cultura. ¿Qué más épico que tener un concierto en plena época futbolera con Los Tucanes de Tijuana?”, expresó.

El momento central se lo llevó la grabación del videoclip de “OXXO La Chona”, una adaptación del tema más representativo de la banda, ahora con referencias a la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y Latinoamérica.

Esta versión disponible ya en plataformas como Spotify retoma el tono festivo de la canción y lo traslada al universo de la marca, con guiños a las reuniones, al antojo de madrugada y a esas visitas de última hora que suelen resolver cualquier fiesta.

Durante el repertorio del showcase sonaron temas como “Amor Platónico”, “El Águila Blanca”, “El Tucanazo”, “Espejeando”, “La Chica Sexy” y “Me gusta vivir de noche”, suficientes para confirmar el poder de convocatoria de la agrupación y su capacidad para encender cualquier espacio, incluso uno tan inusual como una tienda OXXO.