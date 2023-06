Santa Fe Klan llega de sorpresa a una celebración de XV años y da concierto privado

El cantante es muy popular entre los jóvenes mexicanos, por lo que se ha colocado como uno de los favoritos del momento.

Santa Fe Kla nuevamente dio de que hablar en redes y es que se viralizó un clip en el que se le ve llegando de sorpresa a una fiesta de XV años.

Esto sucedió el pasado sábado 3 de junio y es que el famoso de pronto se adueñó del escenario y comenzó a cantar Las Mañanitas sin que nada lo esperara.

De inmediato, la festejada voltea al escenario para darse cuenta de que se trataba de Santa Fe Klan, por lo que sonriendo comenzó a gritar indicado que no podía creerlo:

"¡Qué ped* que ped*!”, comentó la festejada.

Los invitados reaccionaron de igual manera e incluso se pusieron a grabar para tener evidencia de la gran sorpresa que recibió la jovencita.

Santa Fe Klan es un famoso rapero mexicano. / Instagram: @santa_fe_kla_473

Santa Fe no dejó de entonar Las Mañanitas muy a su manera, es decir, acompañado de banda:

“El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en el pilar del bautismo cantaron los ruiseñores”, cantó el famoso.

El cantante fue aplaudido por su acto de humildad. / Instagram: @santa_fe_klan_473

Pero esto no fue lo único que interpreto, ya que cantó varias de sus melodías exitosas, por lo que fue muy aplaudido.

Incluso compartió en redes un mensaje para la quinceañera: “le caímos de sorpresa a la quinceañera. ¡Felicidades!”.

El famoso felicitó a la festejada en redes sociales. / Instagram: @santa_fe_klan_473

Internautas reaccionan

Como era de esperarse, los seguidores del famoso se dieron a la tarea de externar un comentario al respecto:

“La humildad ante todo eres grande paisano”, “pues con banda no se escucha tan mal”, “Buen gesto de ser humano y de artista, no importa si ganó o perdió dinero o contrato, se dirige a su gente como un invitado más y se divierte”, “Por eso es su artista favorito de mi hijo”, “La emoción de la quinceañera no tiene precio”, “Qué hermosura de muchacho tiene un corazón hermoso”, comentaron usuarios.