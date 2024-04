¡Se rinde! José Ron perdió la ilusión de ser papá porque no ha encontrado el amor

José Ron es uno de los galanes más codiciados. Sin embargo a sus 42 años no ha podido encontrar el amor.

El actor ha tenido varios romances, muchos de ellos con actrices y famosas, pero ninguno de ellos ha prosperado.

Recientemente con su ruptura de Luciana Sismondi, José Ron dijo que había renunciado a uno de sus más grandes sueños.

José Ron y Luciana Sismondi terminaron su relación a finales de 2023 / Instagram: @joseron3

José Ron ya no quiere tener hijos ni casarse

El actor se sinceró con el programa ‘Despierta América’ y dijo que aunque pensaba en la paternidad para su futuro, actualmente ya no es así.

Su pensamiento cambió y la idea de ser papá “ya no le quita el sueño” ni la de llegar al altar.

“Ya no (está la paternidad en mis planes), antes sí, recuerdo que les platicaba ‘quiero ser papá y la familia’, pero ahora no, sí he cambiado mucho mi forma de pensar, he llegado a pensar que capaz yo no soy para eso”, contó.

José Ron revela que el amor ya no es para él / Instagram

Igualmente, dijo que no está cerrado a la idea, pero ya no tiene ese deseo. “Si la vida me lo da, adelante. Pero estoy tan enfocado en mi carrera que no me quita el sueño ser papá, ni casarme, no sé si me quiero casar, cambió mi forma de pensar”.

Finalmente contó: “Me siento bien, si no me sintiera bien, analizaría como ‘algo estoy haciendo mal’, pero no, me siento bien”.

