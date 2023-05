Señalan que Penélope Menchaca no soportaría a conductora de Telemundo; habría querido renunciar

Penélope Menchaca y los conductores de ‘Hoy Día’ detestarían que la conductora, “no los deje hablar”.

En enero de 2023, Verónica Bastos se unió a ‘Hoy Día’ como conductora para hablar de ‘La Casa de los Famosos, sin Censura’, sin embargo, el reality de Telemundo llegó a su fin y la conductora ha permanecido en el programa ‘La Mesa Caliente’, aunque ha seguido por participaciones especiales en el matutino.

No obstante, Javier Ceriani dio a conocer en ‘Chisme No Like’, que los conductores de ‘Hoy Día’ supuestamente ya no aguantarían a Verónica y no quieren que siga en el matutino, “hay mucho descontento, ya se han quejado todos los conductores oficiales de ‘Hoy Día’, de que no quieren que Verónica Bastos vaya de invitada o panelista. Los mismos camarógrafos la detestan, es un odio, es un rechazo total”, mencionó.

Los camarógrafos y conductores de ‘Hoy Día’, estarían hartos de Verónica Bastos / Instagram: @hoydia

Además, Ceriani destapó que una de las presuntas conductoras que estarían más molestas con la posibilidad de que Verónica siga teniendo participaciones en el matutino, es supuestamente, Penélope Menchaca, exconductora de ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca.

“Está respirando ‘Hoy Día’ porque gracias a Dios que se terminó ‘La Casa de los Famosos’ y Verónica Bastos ya no va a ir ahí a hablar como una cotorra. La Menchaca la detesta”, dio a conocer el conductor del programa de YouTube.

Ceriani habla de los conductores de ‘Hoy Día’ y Verónica Bastos:

Ceriani finalizó la información diciendo que Penélope habría terminado tan harta supuestamente, que habría amenazado con renunciar, “la Menchaca detesta a Verónica Bastos y si iba un día más, renunciaba. Dio ultimátum: ‘vuelve Verónica Bastos al programa, (y) yo me voy porque no la soporto más. Yo soy la conductora y viene esta urraca y no deja hablar’”.

Según Javier, los conductores estarían molestos de que Verónica no les deje espacio para dar sus opiniones, “los conductores de ‘Hoy Día’ dijeron, ‘nosotros somos los conductores, ella llega y no deja hablar’”.

Uno de los debates en el programa ‘Hoy Día’ con Verónica Bastos: