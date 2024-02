Sergio Mayer asegura que Poncho de Nigris se “metió solo” en su pleito con Wendy: “La burra rebuzna”

En medio de la polémica que hay entre Sergio Mayer y Wendy Guevara, las celebridades se reencontraron recientemente en los TikTok Awards, donde demostraron que, aparentemente, no hay diferencias entre ellos.

Durante el evento, la Perdida y el actor se dejaron ver junto a Poncho de Nigris y Nicola Porcella, quienes también se han visto inmiscuidos en su reciente guerra de dimes y diretes.

Previo al evento, Sergio aprovechó un encuentro con la prensa para abordar su controversia con la influencer, quien en su momento lo acusó de “querer obligarla” a firmar contratos que solo lo beneficiaban a él.

En dicha conversación, los reporteros le informaron al exmiembro de Garibaldi que la creadora de contenido también estaría en la ceremonia. Al saber esto, Mayer hizo referencia a la agresión que sufrió Paola Suárez, amiga de Wendy, el mes pasado.

A modo de “broma” y entre risas, la celebridad dijo que le daría “una ch1ng4” a Guevara y la dejaría en peores condiciones que a su también compañera de las Perdidas.

“Ya la voy a ver ahorita. Qué bueno que esté, ahorita voy a llegar y le voy a dar una chi… a la Wendy. Nos escribimos hace rato para vernos aquí. Le dije que iba a quedar peor Paola (Suárez)” Sergio Mayer

Sergio Mayer despotrica contra Poncho de Nigris

Al notar que su comentario no causó reacciones positivas entre los presentes, Mayer cambió de tema y habló sobre la serie de declaraciones que ha hecho Poncho de Nigris en torno a su polémica con Wendy.

“La burra se la pasa rebuznando. Está bien que diga. Ese es su estilo. Ya quedamos de vernos. Ellos (Poncho y Wendy) quedaron en llegar juntos. Se pusieron de acuerdo”, expresó.

Asimismo, aclaró que, en ningún momento, mencionó el nombre de Poncho cuando dijo que un “pende..” le había aconsejado a Wendy que no firmara con él: “Solito levantó la mano”, dijo.

Y añadió: “Además, él ¿qué se mete? ¿Por qué es tan metiche? Él quiere hacer el ‘Ponchendy’. Quiere hacer un pódcast con ella y a mí no me interesa. Yo no ando allí de metiche”.

Sergio Mayer asegura que Poncho es un metiche / Instagram: @sergiomayerb

Sergio asegura que no hay diferencias entre el team Infierno

Para finalizar, sostuvo que no tiene problemas con sus excompañeros de La casa de los famosos México y que las declaraciones que han hecho en su contra solo son una forma de crear controversia para mantenerse relevantes.

“Les encanta el juego. A mí me meten en todo. Sí (dejé de seguir a Nicola), dejé de seguir a Wendy, pero no por esto. Eso fue desde antes. Yo creo que por eso se enojaron. Los dejo de seguir porque se me atiborra de mucha información”, concluyó.

