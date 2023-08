Sergio Mayer cree que en Hoy y en Miembros al aire no lo quieren por Paul Stanley

Sergio Mayer sospecha que la cancelación de su participación en Miembros al aire podría tener algo que ver con Paul Stanley.

Sergio Mayer se sinceró con sus fans en una transmisión en vivo en la cual compartió que cree que no lo quieren en el programa Hoy porque sacó al conductor Paul Stanley de La casa de los famosos México.

“¿Por qué no me quieren en Hoy? Será porque saqué a Paul Stanley ¿no será por eso? Yo creo que no me quieren por eso, porque ahí todos son muy amigos de Paul”, comentó Sergio Mayer.

“Él único que no tiene problema con eso es Paul ¿qué raro que los demás sí?”, interrumpió Issabela Camil durante el live que realizó su esposo.

Paul Stanley es uno de los queridos conductores del programa Hoy. / Facebook: Programa Hoy

Cabe recordar, que Paul Stanley y Sergio Mayer tuvieron algunos roces durante su estancia en La casa de los famosos México. Paul siempre señaló que no le gustaba la estrategia del actor dentro del reality.

“Él era más agresivo, yo jugaba a ser el amigo, pero a la gente le gustó la carnicería”, llegó a comentar Paul en una entrevista a La Opinión y también: “No me gustaba su estilo, se lo dije a Sergio”, comentó.

Sergio Mayer se coló entre los cuatro finalistas de La casa de los famosos México. / Instagram: @ponchodenigris

Sergio confirma que le cancelaron su participación en Miembros al aire

“Les voy a contar que me invitaron al programa Miembros al aire, donde también está Paul y hace media hora me mandaron un mensaje en el que me avisaron que no íbamos a poder grabar el programa, que luego me avisaban”, dijo.

Paul Stanley, Raúl Araiza, José Eduardo Derbez y Yordi Rosado en Miembros al aire. / Instagram: @miembrosalairetv y @yordirosadooficial

Con esto que me están diciendo, ya me está llamado la atención de que no me quieren Hoy y ahora resulta que no me quieren en Miembros al aire, pero vamos a ver si me vuelven a invitar, yo les aviso, porque no estaría padre”, concluyó.