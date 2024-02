Sergio Mayer dedicó un capítulo de su libro a Bárbara Mori y ella se pronuncia ¿no sabía?

En la presentación reciente de “Un buen divorcio” en ViX, Bárbara Mori fue cuestionada sobre sus relaciones pasadas, incluyendo la que tuvo con Sergio Mayer, padre de su hijo. Esto luego de indagar sobre si prefiere un buen divorcio o un mal matrimonio, la protagonista de “Rubí" compartió su punto de vista.

“Yo creo que todo tiene lo suyo. El mal matrimonio enseña mucho y el buen divorcio, qué padre divorciarse en buenos términos, y agradecerse el tiempo que pasaron juntos, y despedirse con gratitud, más que nada”. Bárbara Mori

No obstante, al enfrentarse a la pregunta sobre si ha experimentado un buen divorcio, Bárbara respondió con un “Siguiente pregunta...”, pero los medios especificaron que si había tenido una separación amistosa con Mayer por lo que la actriz replicó: “Ah, si te refieres a él, nunca me case”.

Bárbara Mori habla de Sergio Mayer y su libro

En este contexto, la conversación sobre el actor continuó al mencionarle el libro “Entre el infierno y el éxito” que próximamente presentará y al respecto Morí expresó:

“¿Seguimos hablando de Sergio?... ¡ah!, no sabía que había escrito un libro, ¡ah!, muy bien”. Y al indicarle que la incluyó a ella en el texto, Mori sólo expresó: “ah, pues que muchas gracias”. Bárbara Mori

Bárbara Mori y Sergio Mayer tuvieron un hijo juntos, pero su relación no funcionó / Instagram

¿Mori leería el libro de Sergio Mayer?

Sobre si piensa leer el mencionado texto, Bárbara expuso: “Pues la verdad, ¿cómo no?, habría qué apoyarlo, no, con mucho gusto, no sabía ni que había escrito un libro, pero… ¿cómo se llama el libro?... bueno ya lo comentaremos más adelante”.

‘Entre el infierno y el éxito’, libro de Sergio Mayer

Bárbara Mori quiere escribir un libro

A su vez, la artista originaria de Montevideo, Uruguay, externó su deseo por lanzar a la venta un documento de su propia autoría.

“Lo he pensado muchas veces (escribir un libro), no sé si de mi vida, pero tal vez de los aprendizajes que he tenido”. Bárbara Mori





¿De qué trata Un buen divorcio?

Un buen divorcio nos introduce en la complicada vida de Mónica (Claudia Álvarez) y David (Gustavo Egelhaaf), una pareja en la cuerda floja de su matrimonio. El destino los lleva a una terapia de pareja con una terapeuta (Esmeralda Pimentel) que, sin que Mónica lo sepa, compartió una noche con David.

Entre secretos, fraudes financieros y el caos de mantener a flote su vida profesional y personal, la serie teje una historia rica en emociones, conflictos y, sobre todo, humor.

