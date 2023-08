¿Sergio Mayer enojado con Wendy Guevara? Mayer explica por qué dejó de seguir a la influencer en redes

Sergio Mayer solo considera a Emilio Halcón como su amigo.

Tras el arrollador triunfo de Wendy Guevara en La casa de los famosos México, muchos internautas notaron que Sergio Mayer había dejado de seguir a la influencer en sus redes sociales.

Esto generó mucha polémica y los seguidores aseguraron que el Tata solo se “aprovechó” de la popularidad de Wendy para llegar a la gran final del reality.

Ante toda la ola de críticas, Mayer se pronunció y aclaró si dejó de seguir a La Perdida por alguna clase de pleito entre los dos.

“Cuando me entregan mi teléfono veo que empiezan a seguir a todos los de la casa... La gente a quienes dejé (mis redes) le dieron ‘seguir’ a todos. Entonces yo di ‘dejar de seguir’ porque me llegaba todo lo de ellos y agarré parejo”, mencionó en una entrevista con Adela Micha.

De acuerdo con el exGaribaldi, no había sido su intención dejar de seguir a su compañera de reality, pues la aprecia mucho: “Cuando la gente me empezó a decir que yo dejé de seguir a Wendy dije: Ah de veras y ya, le di ‘seguir’, pero no (fue) por mala onda”, expresó.

Cabe destacar que, en su momento, Sergio Mayer afirmó que su único amigo en LCDLFM había sido Emilio Halcón, dando a entender que el resto del team infierno solo eran sus “conocidos”.

“Emilio Osorio, el gran halcón, yo creo que es el único amigo...”, apuntó.

Sergio Mayer aseguró que su único amigo es Emilio Halcón / Twitter

Sergio Mayer asegura que el éxito de Wendy se debe al team infierno

Durante la entrevista con Adela, Sergio Mayer afirmó que, probablemente, Wendy Guevara no habría tenido el mismo éxito, si hubiera estado en el team cielo.

“Ella era conocida en el mundo youtubero, pero yo jamás había escuchado, no sabía. Tuvo una gran proyección a través del programa. Ella ya era una gran youtubera, pero entró a grandes ligas. Si Wendy hubiera estado en el Team cielo, yo no creo que se hubiera salvado”, mencionó.

Como siempre y para sorpresa de nadie, Sergio Mayer minimiza lo que es Wendy Guevara, que ella cargó con toda la casa esta temporada, fue ella la del contenido y la del rating, que bueno que aquí estaba Adela para cerrarle el hocico al señor.#WendyGuevarapic.twitter.com/tO4ZGRuUId — 𝑴𝒂𝒓🦦 (@ms_camara21) August 21, 2023

Sergio Mayer revela que Wendy no estará en la gira del team infierno

En otros temas, Sergio Mayer contó que el team infierno hará una gira por varios estados del país, pero que Wendy Guevara no estará presente por sus compromisos laborales y personales.

“Wendy va a estar en su reality. Si se hace la gira del Team Infierno seguro estamos los 5 hombres, sin Wendy. Si Wendy se puede sumar estará con nosotros”, manifestó.

Sergio Mayer habla de la gira que se viene del #TeamInfierno. Las novedades:

-Una persona cercana (es él obvio) fue quien registró el nombre del Team.



-La gira será con los 5 hombres nada más y Wendy participando en algunas fechas porque tiene su agenda full.

#NicolaPorcella pic.twitter.com/RFQvOsF5vW — queen verónica (@queenver0nica) August 21, 2023

