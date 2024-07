Shanik Berman rompe en llanto en La casa de los famosos México tras ser nominada: “No tengo fandom”

La noche del pasado miércoles 24 de julio, Shanik Berman se enteró de que se encuentra en peligro de salir de ‘La casa de los famosos México’, junto a Briggitte Bozzo, Agustín Fernández, Paola Durante y Mario Bezares.

Recordemos que la periodista de espectáculos sumó ocho puntos, y fue una de las participantes con más votos en esta primera semana del reality show.

Al parecer, los comentarios de Berman no fueron del agrado de todos sus compañeros y terminó acumulando ocho puntos, empatando con Paola Durante como las más votadas.

Ve: Pepe Aguilar felicita a Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Brindo por su felicidad”

Primeros nominados de la nueva temporada de LCDLFM / Captura de pantalla

Shanik Berman rompe en llanto tras su primera nominación en el reality show

Tras la nominación, Berman se mostró confiada al recibir la noticia, pero al término de la transmisión de la gala, la conductora de ‘Hoy’ se mostró preocupada.

Shanik se refugió en su cuarto, donde rompió en llanto, y ahí la partidista aseguró que había “mucha gente a la que no le caigo bien”. Señaló que sentía que no se iba a salvar debido a que no tenía “fandom” para lograrlo.

Checa: Mhoni Vidente predijo boda entre Nodal y Ángela Aguilar ¿también está embarazada?

Shanik Berman llorando en La casa de los famosos México / YT: Canal 5

La encargada de consolar y animar a la periodista fue Karime Pindter, quien le dijo que no sería eliminada el próximo domingo.

“Yo nunca gano nada y me dijo Mariana: ‘Te van a nominar’”, dijo Shanik, a lo que respondió Karime: “Si te vas, yo me muero. O sea, no ma... Te lo juro que el público allá afuera te adora. Eres lo máximo. Tú no te vas a salir”.

A pesar de que lograron calmar a la periodista, Shanik dejó en claro que no cree superar el fandom de los demás participantes.

Te puede interesar: Montserrat Oliver presume su cuerpazo a sus 58 años en Capri junto a su esposa