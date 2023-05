Silvia Pinal le responde a Enrique Guzmán por supuesta herencia: “No sé qué pueda tener él”

“A él no le dejo ni los calcetines”, dice doña Silvia a Enrique Guzmán sobre si le dejaría alguna herencia.

Hace unos meses, Enrique Guzmán mencionó que había incluido a doña Silvia Pinal en su testamento.

En su momento, la primera actriz reaccionó diciendo, “ay, qué lindo, gracias viejo, no esperaba menos”.

Ahora, doña Silvia dice si ella le dejaría algo a su ex y comentó, “¿me puso (en su testamento)? Yo a él no le pongo ni los calcetines. ¡No! Yo lo que menos quiero es estar ahí”.

Doña Silvia continuó comentando en el programa Hoy que Enrique Guzmán la habría puesto en su testamento sin querer, “él a mí me (puso) por accidente” y remató diciendo, “porque no sé qué pueda tener él”.

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre dejarle una herencia a Silvia Pinal?

En una entrevista en febrero de 2023, Enrique Guzmán detalló que está consciente que cuando él falte, habrá pleito por su herencia.

En este tenor, el cantante comentó que su ex estaba incluida en su testamento y dijo, “sé bien para quién es cada una de las cosas que tengo, seguramente hasta a Silvia Pinal le va a tocar algo que le tengo por ahí guardado”.

Cuando Silvia Pinal fue cuestionada por este tema y sobre si don Enrique fue el amor de su vida, ella respondió, “todavía me falta vida, o sea que no puedo decir eso. No lo sé, yo estoy sana, estoy fuerte, estoy con mucha lana, yo me siento que soy la Reina Isabel II”.