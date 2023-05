Stephanie Salas lanzaría un libro de su historia de vida, ¿aparecerá Luis Miguel?

Stephanie Salas protagonizó un polémico romance con Luis Miguel en la época de los 80, relación que dio fruto a la guapa Michelle Salas.

Stephanie Salas está de manteles largos, pues lanzó su nuevo sencillo ‘Horizonte de las Estrellas’ por lo que la famosa conversó con la prensa de este nuevo proyecto; sin embargo, lo que llamó la atención fue que la también actriz habló del tema del documental o bien libro que llevará a cabo de la historia de su vida.

Si bien, la madre de Michelle Salas, externó que lo que ella busca es realizar un libro de fotografías, por lo que descartó que se presente un formato en serie como es habitual; no obstante, la prensa no se contuvo en preguntar si en este proyecto aparecería Luis Miguel, con quien mantuvo una relación en el pasado, en la cual tuvieron una hija.

La también cantante habló de su gran relación con Michelle Salas; la considera una confidente. / Twitter: @TVNotasmx

Recordemos que Michelle y ‘El Sol de México’ protagonizaron un romance en los años 80; sin embargo, tal no trascendió a más, por lo que ambos decidieron tomar caminos distintos; no obstante, la controversia los persiguió, de modo que Salas reprobó que su imagen se viera afectada en la serie biográfica que el cantante presentó en la plataforma de Netflix.

Ahora, Stephanie externó cómo es que manejará este proyecto: “Yo veo a mi hija y digo, estuvo increíble todo lo que hemos vivido… Yo soy su madre y ella es mi hija, somos grandes confidentes… El libro abarca eso, o sea, abarca fotos que tomaba mi mamá, por ejemplo, conmigo de bebecita, con mi abuela, mi familia, hasta donde lo permitan”.

Así lo dijo:

Aunque la actriz no dio respuesta a si mencionaría al intérprete de ‘Oro de Ley’, en otra entrevista para ‘Hoy’ sí externó la posibilidad de este tema.

“Yo creo que no hay nada que esconder en esta vida, lo que salga, que salga y que no sea tampoco tan rebuscado. A lo mejor me brinca por ahí y pues que padre y si no, pues qué importa”, dijo.

Será hasta que se presente tal libro, donde se podrá ver si se incluyó o no al famoso cantante.