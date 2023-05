Sugey Ábrego admite sentir química entre ella y Raúl Coronado en obra: “Si yo siento, él también”

Sugey reveló la manera de consentir a sus seguidores para mandar prendas íntimas.

Hace unos momentos entrevistamos a Sugey Ábrego, quien nos contó sobre la obra de teatro, ‘Tengamos el sexo en paz’, una comedia producida por Rubén Lara y en la que comparte escenario a lado de Raúl Coronado.

Cabe mencionar que la obra estará en el Teatro 11 de julio a partir del 13 de mayo, los días sábados y domingos.

Platicamos con la actriz y bailarina, quien nos explicó un poco la historia de la obra de teatro, donde será protagonista.

Ábrego habló de la gran química, entre personajes, que siente por su compañero en plena escena. / Instagram: @sugerabregotv

“Cuando leí el argumento, me pareció muy interesante que había sido escrito por un primer Premio Nobel de literatura, lo cual era muy importante para mí, porque es un argumento que tiene mucha información, pero también tiene mucha comedia y después entendí el trasfondo, porque fue escrito cuando apareció el SIDA”, dijo.

Y agregó: “Por eso esta obra tuvo tanta importancia, porque era decirle a la gente que no tuviera miedo de conectar y de tener sexo, pero que habría que cuidarse”.

Raúl Coronado comentó lo feliz que se siente al se considerado en el proyecto; asegura a su novia no le molestan las escenas eróticas. / Luis Marín / TVNotasmx

De igual forma, reveló que el vestuario reflejará sus cuerpos desnudos en cuerpo y alma.

“‘Tengamos el sexo en paz’, tiene un vestuario muy moderno que implica responder a Eva y Adán, imaginen que se conocen en Facebook, cómo sería y a lo mejor tendrían unas hojitas...Y todas esas incógnitas las van a descubrir en la obra de teatro... Queremos reflejar personajes desnudos en cuerpo y alma, y solo se puede abordar a través de la comedia”, comentó.

Así lo dijo la actriz:

Además, confesó cómo es trabajar a lado de su compañero, Raúl Coronado, y detalló los atributos que lo caracterizan.

“Yo no les voy a decir como las actrices que dicen ‘yo respeto a mi compañero’, y claro que lo respeto, pero siento, porque tiene unas nalgotas hermosas, unas piernotas y lo más interesante es que en toda la obra no lo beso, entonces siempre termino con dolor de cabeza (ríe), pero si yo siento, yo creo que él también siente, aquí lo que pasa es que sí nos respetamos, porque cada uno tiene su vida y no pasa de una química entre dos personajes”.

Por otro lado, Sugey nos explicó la forma en la que mantiene consentidos a los suscriptores de su página VIP.

“De pronto me dicen ‘yo quiero la prenda de hoy’, entonces, yo pensé que era la que usé en el programa y la gente que me lleva la página, porque están pendientes de cada pedido, me dicen ‘no, la que traes puesta’ y pues hicimos la prueba... Y les contaré algo aquí entre nosotros, tuve tres días donde tenía de tres a cinco calzones que me los ponía a cada rato porque tenía pedidos”, contó.

Las funciones de la obra darán inicio a mediados el mayo; se espera realizar una gira por el interior de la República. / Luis Marín / @TVNotasmx

Finalmente, Ábrego le mandó un mensaje a los productores que solo la consideran para personajes exóticos.

“Yo quiero agradecer a los productores que sí me han dado la oportunidad de trabajar y a los productores que me han dado personajes de exótica, se los agradezco, pero quisiera que con esta obra mostrar que puedo hacer cualquier tipo de personajes”, concluyó.