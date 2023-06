Survivor México: Oscar Plascencia se defiende ante las críticas sobre que su participación fue gris

Una de las causas de su salida del reality podría haber sido que lloró por extrañar a su familia, y por eso fue nominado al reto de eliminación.

Oscar Plascencia fue el tercer eliminado del reality Survivor México 2023, por lo que este miércoles, 14 de junio participó en el live de TVNotas, en el que señaló que no fue participante “gris” en la competencia. Simplemente no le gustan los conflictos, ya que tenía una estrategia.

Recordemos que Oscar salió el viernes pasado, donde la tribu de Los elegidos, se quedó con un integrante menos, por lo que ahora tendrán que hacer su mejor esfuerzo para inclinar la balanza a su favor.

Durante nuestro ‘live’, Oscar comentó sobre su salida, a pesar de que se estaba perfilando como uno de los integrantes fuertes de la competencia.

Oscar Plascencia fue el tercer eliminado de Survivor México 2023 / Instagram: @oscarplascencia_

“Yo me sentía muy bien. No tenía problema con nadie. Nadie se esperaba que saliera yo. Sólo había especulaciones de quién podría salir. Nadie se lo esperaba, pero todo se dio para que yo fuera el tercer eliminado”, comentó.

El ex participante de Survivor señaló que uno de los factores fundamentales para que se diera su salida de la competencia se debió a una vieja lesión en la espalda.

“Creo que un pequeño gran factor para mi salida fue una lesión vieja que tuve en la espalda. Fue en la justa de inmunidad grupal una o dos horas antes, ya que para mí el reto era algo sencillo de sostener, unos tubos, pero sí la lesión que tengo de hace algunos años por el gimnasio, por cargar en sentadillas peso libre, nunca se me curó”, dijo.

El modelo y abogado nos reveló cuál podría ser el factor de su salida y respondió lo siguiente: “En el reto de sostener los tubos, sentí un pequeño tirón al cargar 90 kilos, y ya no soporté más y creo que ése fue el pequeño factor en el cual Saadi me nómina directamente en el Consejo”.

Al cuestionarlo respecto a la decisión de Saadi, si le sorprendió o no, Oscar confesó:” Si otra persona hubiera ganado el collar de inmunidad, Saadi no me hubiera nominado, porque a ella la conocimos dos o tres días antes. Ella no sabe cómo nos llevamos. Ella no sabe todo lo que aportamos en el refugio. No sabe cómo jugamos en los desafíos, y se tuvo que basar en que un día yo estuve mal mentalmente. Estuve triste, cabizbajo, y ella nos entregó las cartas y vio que yo me desmoroné con las palabras de mi familia”.

Al preguntarle sobre qué opinaba de que había comentarios que lo tachaban de ser un competidor gris: “No es que fuera gris, simplemente me llevo bien con todos, y no hago polémica como los demás”.

Finalmente, el modelo señaló quiénes son sus favoritos para ganar esta competencia de Survivor México 2023: “De mi tribu, y lo he dicho varias veces, es Mamá Male. Yo creo que tiene todo para ganar. En el juego se entrega al cien por ciento, y si alguien no lo hace, ella lo regaña como si fuera su hijo. Ella en el refugio es muy útil. Aguanta muchas cosas, y del otro lado, en Los Leones podría llegar Dugan, a quien veo fuerte, o puede ser Nahomy, porque siento que es muy inteligente y sabe cómo llegar a las personas. Aunque los demás estén fuertes, Male se lo va a llevar”.