Sylvia Pasquel le responde tajantemente a Alejandra Guzmán por ventilar que no tienen una buena relación

Sylvia Pasquel le puso punto final a las especulaciones que surgieron luego de que Alejandra Guzmán dijo en una entrevista para Ventaneando que no se lleva bien con su hermana. Incluso reveló que no se apoyan en sus carreras artísticas.

“(La relación) nunca fue muy cercana, nunca fue muy buena realmente. Tenemos mucha diferencia de edades”, mencionó la Reina de corazones.

Ahora la actriz se sorprendió cuando varios medios de comunicación le pidieron su opinión sobre lo que dijo su hermana acerca de su relación.

A pesar de los dimes y diretes, Alejandra Guzmán ha dejado en claro que quiere arreglar las cosas son su hija / Facebook: Alejandra Guzmán

“No sé por qué lo dijo mi hermana, pero yo a todos mis hermanos los quiero. Los respeto. Siempre tengo los brazos abiertos para cualquiera de mis hermanos”, dijo Sylvia.

Pasquel aseguró que eso sentía y lo que piensan otras personas no le importa: “Ese es mi sentir de aquí de mi corazón hacía afuera. Ya lo demás que pase es decisión de cada persona”.

Además, la intérprete de ‘Yo te esperaba’ confesó que su hermana supuestamente ni siquiera escucha sus canciones: “Sé que no pone mi música en su casa, ni la de Luis Miguel, pero pues a mí me vale madr… Yo tampoco veo sus telenovelas”, reveló Alejandra.

Al respecto Sylvia Pasquel mencionó:

“No sé por qué cree eso porque todo el karaoke (tiene sus canciones). Si te metes en mi Instagram siempre estoy cantando canciones de ella”.