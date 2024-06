Talina Fernández en vida aseguró “en cuanto me vaya vendré por mi hijo Pato” ¡y se lo cumplió!

A casi un año del fallecimiento de la conductora Talina Fernández (28 junio 2023), su hijo menor, Gerardo Patricio Levy, falleció a los 53 años por problemas del corazón. Una de las personas allegadas a la familia es Alejandro Fernando, el conocido numerólogo, quien en exclusiva nos hizo fuertes revelaciones.

Sale el sol en 2021. Le hice su numerología y le dije que ella le reclamó a la divinidad. Tenía rencor y miedo de morir arruinada, sin dinero. Presentía su muerte: ‘No falta mucho para que me vaya’. Me pidió que la atendiera”. Alejandro Fernando “Conocí a Talina enen 2021. Le hice su numerología y le dije que ella le reclamó a la divinidad. Tenía rencor y miedo de morir arruinada, sin dinero. Presentía su muerte: ‘No falta mucho para que me vaya’. Me pidió que la atendiera”.

“Acudí a su casa, un museo viviente. Había fetiches (objeto que guarda energía buena y mala). En esas pertenencias estaba parte de su pasado, en que Talina había recurrido a cuestiones no tan positivas. A santería. Ella misma me lo reconoció. Talina tenía la energía de un ser que no nació en la familia y la de un hombre. Esa energía se apoderó de Mariana. Me confesó que a su hija le costó trabajo embarazarse. Ella no recurría a esas prácticas por ambición. Lo hizo por protección y salud de sus hijos”.

Mariana Levy: Su energía podría seguir en su casa

“Le dije a Talina: Mariana pidió algo a cambio y se le otorgó, pero no midió las consecuencias. Supongo que fue a la s4nt3rí4. Fue algo íntimo, un acto de amor, un milagro que detonó en su muerte”.

“En la casa, en una esquina, había varios retratos. Ahí estaba la energía de Mariana. Talina dijo: ‘Aquí están todas mis mujeres y ahí voy a estar yo también’”.

Nos dijo que le comentó a Talina que parecía que el retrato de Mariana lo observaba y ella le respondió: “Seguro. Mariana cambia su expresión. A veces está triste, contenta melancólica...”

Patricio Levy arrastraba cargas de generaciones paternas pasadas según Alejandro Fernando,

“Uní los números de ella y sus hijos, para conocer cómo estaban energéticamente. Ahí vimos que Patricio arrastraba cargas de generaciones paternas pasadas: Forma de ser, ausencias e incluso cuestiones de vicios. Sus números eran 10, 0, 8. Era un alma muy vieja. Él reconoció que tuvo excesos. Talina y su hijo se pidieron perdón. Lloraron”.

“Le explique a Talina que era importante que llamara a su hijo por su nombre y no por su diminutivo. Al decirle ‘Pato’ le robaba energía. Lo hacía dependiente. ‘Patricio’ le devolvía autoridad y energía”. Alejandro Fernando

Talina Fernández ¿predijo la muerte de Pato?

“Talina me dijo que Patricio y María eran sus dos más grandes preocupaciones. Los sentía vulnerables y dijo: ‘Si yo me voy, Patricio no tardará en alcanzarme. No lo digo de broma. Yo vendría por él’. ¡Y cumplió! A Patricio, la tristeza por la muerte de su madre lo rebasó”.

Familia de Talina Fernández ¿Tienen una maldición?

¿Hay alguna maldición? “No tanto así. En la casa habita una energía del pasado que no descansa. A eso se deben las fuertes crisis y problemas familiares que han tenido. Patricio hizo un sacrificio de amor para redención de su familia”.

“La carga viene para María. Dará de qué hablar. En ella recae la corona del matriarcado. Si la familia me requiere, regresaré a la casa para apoyarlos. A ver qué energía está dominando. Hay cosas y objetos que no se deben mover, quitar, regalar o vender. Que la familia ya no lo haga porque se pueden desatar más conflictos”, concluyó.

La Dama del Buen Decir, fue una actriz, presentadora de televisión y periodista mexicana. / Instagram: @talinafernandezoficial

Tragedias y escándalos que han marcado a la familia de Talina Fernández

2005: 29 de abril, murió la única hija de Talina, Mariana Levy, víctima de un infarto fulminante tras un intento de asalto.

2022: En junio, Coco Levy fue acusado de presunto 4bus0 s3*u4l por parte de Danna Ponce. Quedó absuelto.

2022: Roces con su nieta Paula, hija de Mariana, que se fue de la casa.

2023: José Emilio Levy reveló estar distanciado de su hermana María por temas de herencia de Mariana, su madre.

2023: Patricio, por problemas de salud, estuvo internado en varias ocasiones.

Talina Fernpandez tuvo distintas enfermedades a lo largo de su vida como: meningioma (tumor en el sistema nervioso central) y leucemia (cáncer en la sangre) que terminó con su vida.