Talina Fernández se sincera sobre la herencia de su hija Mariana ¿ya hay fecha para que la reciban?

Talina Fernández asegura que ya perdonó al ‘Pirru’ por no dejarla ver a sus nietos.

En el marco del aniversario 18 de la muerte de Mariana Levy, su madre, Talina Fernández se sinceró sobre la herencia que la joven actriz le dejó a sus hijos, la cual hasta el momento no ha sido entregada y repartida a los tres hijos que tuvo.

En entrevista para ‘Ventaneando’, la periodista Talina Fernández explicó que a ella también le sorprende que hasta la fecha no se hayan podido repartir los bienes, pero está segura que la albacea de la herencia está haciendo todo lo posible para que los tres hijos de Mariana Levy puedan recibirla pronto.

Talina Fernández recuerda a si hija con cariño / Instagram: @talinafernandezoficial

“Todavía a 18 años de muerta mi hija, no les han dado su herencia. Tiene un albacea y debe de estar haciendo maromas y machincuepas. Era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia”, inició Talina.

Sin embargo, eso no fue todo, pues también comentó que una de las razones por las que no se ha repartido la herencia es que para hacerlo, todos los hijos de Mariana tenían que ser mayores de edad. “Tenían que esperar a que José Emilio cumpliera 18 años y ya los cumplió”.

“Parte de la herencia era una casa en Cuernavaca, nada más que Pirru vivía ahí y pues no podían ni venderla, ni tomar posesión. Un millón de pesos que tendrán que pagar mis nietos cuando vendan esa casa”, agregó Talina Fernández.

Sumado a ello, Talina Fernández confesó que aunque no ha olvidado que tras la muerte de su hija, el que era su pareja, José María Fernández ‘El Pirru’, ocasionalmente no la dejaba ver a sus nietos, pero asegura que por su bienestar ya lo perdonó.

“No lo quiero cerca de mi vida. Decidió perdonarlo, porque si no lo perdono de ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,’ el peso lo traigo aquí (en los hombros), si lo perdono me quito el peso.